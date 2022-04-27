اليوم السابع
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تفاصيل افتتاح المركز المسيحى الإسلامى للتفاهم بمشاركة الأزهر.. فيديو

الأربعاء، 27 أبريل 2022 09:03 م
تفاصيل افتتاح المركز المسيحى الإسلامى للتفاهم بمشاركة الأزهر.. فيديو افتتاح مركز الدراسات المسيحية الإسلامية
كتب: محمد الأحمدى

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افتتح الدكتور سامي فوزي رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية اليوم الأربعاء المركز المسيحي الإسلامي للتفاهم والشراكة وذلك بمشاركة دكتور منير حنا رئيس الأساقفة الشرفي ومدير المركز والدكتور نظير عياد الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية مندوبًا عن شيخ الأزهر بالإضافة إلى أعضاء مجلس أمناء المركز الجديد

في بداية الحفل قال الدكتور سامي فوزي رئيس أساقفة الكنيسة في كلمته: هدفنا تغيير المفاهيم المغلوطة وتغيير الفكر وتقبل الأخر المختلف دينيا وعقائديا ".

وأضاف رئيس الأساقفة "علينا تقبل الأخر كما هو وليس كما أريد أن اتصوره لذلك لابد من الحوار واستخدام العقل".

واستكمل رئيس الأساقفة يهدف  المركز لعقد لقاءات تجمع شيوخ وقساوسة فى ندوات والخروج معا في نشاطات مشتركة

واستكمل : نقدم دعوة لمن يريد التعرف على كيفية الحوار بين الديانات بزيارة مصر والتعاون مع المركز ويمكن لهذا الامر أن  ينشط السياحة الدينية".

ومن جانبه قال المطران منير حنا رئيس الاساقفة الشرفي للكنيسة الاسقفية ومدير المركز أن رسالة المركز التي تحرص عليها الكنيسة الاسقفية هي معرفة افضل للدين الاسلامي والمسيحي.

وتابع المطران الشرفي: المركز له ثلاثة اهتمامات أولها النشاط الأكاديمي للمركز يشمل الدراسات الاسلامية والمسيحية بالتعاون مع الأزهر الشريف خاصة بالنسبة للطلبة القادمين من الدول العربية.

وأما النشاط الثاني وفقا للمطران منير حنا: هو المبادرات الاجتماعية التي تهدف لتشجيع كل الفئات في الاشتراك في مشروعات مجتمعية صغيرة تهدف لصالح المجتمع، مشيرا إلى أن الهدف الرئيسي للمركز هو  خلق تناغم طائفي وتعاون وتعايش سلمي .

 

وأشار إلى أن الاهتمام الثالث للمركز هو خلق فريق مدرب جيدا على حل الصراعات وبناء المسلمين ويضم مسلمين ومسيحيين للتحرك نحو مناطق الازمات، مضيفًا: "نأمل أن يكون المركز صانع سلام في مصر".

حضر الافتتاح ممثلون عن لكنيسة القبطية الارثوذكسية بينهم الدكتور جرجس صالح الأمين العام السابق لمجلس كنائس الشرق الأوسط   والأب رفيق جربش من الكنيسة الكاثوليكية.

 

ويضم المركز فى أمانته العامة الدكتور مصطفى الفقي مدير مكتبة الإسكندرية والمستشار عدلي حسين محافظ القليوبية الأسبق والدكتور إبراهيم فوزي وزير الصناعة الأسبق.

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الكنيسه الاسقفيه

المركز المسيحى السلامى

الازهر الشريف

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