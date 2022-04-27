اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 27 أبريل 2022 06:27 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

تعليق رئيس الكنيسة الأسقفية على مشاركته باحتفالية ليلة القدر

الأربعاء، 27 أبريل 2022 05:00 م
تعليق رئيس الكنيسة الأسقفية على مشاركته باحتفالية ليلة القدر المطران سامى فوزى
كتب: محمد الأحمدى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

شارك دكتور سامي فوزي رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية باحتفالية ليلة القدر التي نظمتها وزارة الأوقاف اليوم لتكريم حفظة القرآن الكريم وذلك بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية والدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء والدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر.

 

ومن جانبه أعرب رئيس الأساقفة عن سعادته بالمشاركة في تلك الاحتفالية مع كبار رجال الدولة والقيادات الإسلامية مؤكدًا على تقديره للعلاقات التي تجمعه بكليهما

 

وقال في بيان له: انتهز هذه الفرصة لأقدم الشكر لرئيس الجمهورية على الطفرة الهائلة في مجال التنمية لاسيما مشروع حياة كريمة لتنمية الريف المصري بالإضافة لحرص الرئيس على قيم المواطنة وحقوق الإنسان

وقال رئيس الأساقفة إن المشاركة في تلك الاحتفالية فرصة لتهنئة الأخوة المسلمين بحلول ليلة القدر أقدس أيام شهر رمضان المبارك أعاده الله على مصر بالخير والبركة.


الكنيسه الاسقفيه

المطران سامى فوزى

احتفاليه ليله القدر

رئيس الاساقفه

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

الكنيسة الأسقفية تفتتح أول مركز للدراسات المسيحية الإسلامية

الأربعاء، 27 أبريل 2022 11:55 ص

الكنيسة الأسقفية تستضيف مؤتمر عمداء كليات اللاهوت بإفريقيا

الثلاثاء، 26 أبريل 2022 07:28 م

الكنيسة الأسقفية توفر ترجمة فورية بلغة الإشارة وتخصص ركنًا للصم بالقداس

السبت، 23 أبريل 2022 10:05 م

رئيس الكنيسة الأسقفية يدعو لصلاة الاستعداد بقداس عيد القيامة

السبت، 23 أبريل 2022 08:56 م

رئيس الكنيسة الأسقفية يترأس قداس خميس العهد بكاتدرائية جميع القديسين

الخميس، 21 أبريل 2022 11:31 م



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة