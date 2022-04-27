تعليق رئيس الكنيسة الأسقفية على مشاركته باحتفالية ليلة القدر

كتب: محمد الأحمدى

شارك دكتور سامي فوزي رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية باحتفالية ليلة القدر التي نظمتها وزارة الأوقاف اليوم لتكريم حفظة القرآن الكريم وذلك بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية والدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء والدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر.

ومن جانبه أعرب رئيس الأساقفة عن سعادته بالمشاركة في تلك الاحتفالية مع كبار رجال الدولة والقيادات الإسلامية مؤكدًا على تقديره للعلاقات التي تجمعه بكليهما

وقال في بيان له: انتهز هذه الفرصة لأقدم الشكر لرئيس الجمهورية على الطفرة الهائلة في مجال التنمية لاسيما مشروع حياة كريمة لتنمية الريف المصري بالإضافة لحرص الرئيس على قيم المواطنة وحقوق الإنسان

وقال رئيس الأساقفة إن المشاركة في تلك الاحتفالية فرصة لتهنئة الأخوة المسلمين بحلول ليلة القدر أقدس أيام شهر رمضان المبارك أعاده الله على مصر بالخير والبركة.