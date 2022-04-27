اليوم السابع
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الأربعاء، 27 أبريل 2022 01:34 م
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تعرف على نشاط حركة موانئ البحر الأحمر اليوم وتداول البضائع

الأربعاء، 27 أبريل 2022 01:19 م
تعرف على نشاط حركة موانئ البحر الأحمر اليوم وتداول البضائع ميناء البحر الأحمر - أرشيفية
البحر الأحمر - عماد عرفة

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شهدت موانى البحر الأحمر اليوم ، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية تداول 7713 طن بضائع عامة متنوعة و 401 شاحنة و 475 سيارة ملاكى وسجلت الحركة الملاحية بالهيئة وصول وسفر 9 سفن .

وأكدت الهيئة فى بيان لها أن بلغ اجمالى السفن المتراكية على الأرصفة 17 سفينه ، ومن المنتظر دخول 3 سفينة جديدة اليوم، كما بلغت حركة الصادرات تداول 5774 طن بضائع عامة ومتنوعة و 231 شاحنة و 20 سيارة .

كذلك بلغت حركة الواردات تداول 1939 طن بضائع عامة ومتنوعة و 170 شاحنة و 455 ملاكى

وفى هذا الصدد استقبل ميناء السويس السفينة ALLOUF قادمة من جدة توكيل الجوهرة بحمولة 426 سيارة ملاكى

كما استقبل ميناء سفاجا السفينة MAGNUM ELERGY توكيل ميد شيبينج قادمة من بورسعيد لشحن فوسفات والسفينة امل بعدد 84 شاحنة بحمولة 1612 طن بضائع عامة ومتنوعة و 20 سيارة ملاكى و 13 شاحنة وتم مغادرة السفينة بوسيدن اكسبريس بعدد 101 شاحنة بحمولة 2371 طن بضائع عامة ومتنوعة و 20 ملاكى و 8 شاحنة فارغة و السفينة الحرية بعدد 55 شاحنة بحمولة 1707 طن بضائع عامة ومتنوعة و1 شاحنة فارغة.

واستقبل ميناء نويبع السفينة سيناء والسفينة عمان ومغادرة السفينة سيناء والسفينة عمان حيث تم استقبال 24 شاحنة بحمولة 327 طن بضائع عامة و9 ملاكى و 49 شاحنة فارغة وتصدير 66 شاحنة بحمولة 1696 طن بضائع عامة.

وفى هذا السياق سجلت موانى الهيئة وصول وسفر 683 راكب بموانيها.

 


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