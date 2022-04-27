تعرف على أماكن منافذ الخضر والفاكهة بالعياط ومنشأة القناطر والبدرشين وأطفيح

كتب سيد الخلفاوى

افتتحت محافظة الجيزة عددا كبيرا من المنافذ الخاصة ببيع الخضراوات والفاكهة بالتجزئة بسعر الجملة، وينشر "اليوم السابع" أماكن 20 منفذا بالعياط ومنشأة القناطر والبدرشين وأطفيح.

1- تم افتتاح 8 منافذ بمركز ومدينة العياط وهى بالوحدات المحلية برنشت وطهما والبليدة والمتانيا وميت القائد والناصرية والقطورى.

2- وفى مدينة أطفيح تمت إقامة 7 منافذ للخضروات والفاكهة بالوحدات المحلية بقرى الكداية والقبابات وكفر قنديل ومنيل سلطان وصول و البرمبل وبمقر المركز.

3- وفى مركز ومدينة منشاة القناطر تمت إقامة 4 منافذ بالمدينة والوحدات المحلية بالجلاتمة والمنصورية وأبو غالب.

4- تمت إقامة منفذ ثابت بجوار ديوان عام مركز ومدينة البدرشين.

وناشد محافظ الجيزة المواطنين بشراء احتياجاتهم من خلال هذه المنافذ لمواجهة جشع بعض التجار، لافتا إلى أنّ غرفة عمليات محافظة الجيزة تتلقى أى شكاوى من المواطنين على مدار اليوم، بشأن أى غلاء فى أسعار السلع أو ممارسات احتكارية أو وجود نقص بأى سلعة، ويتم التعامل الفورى معها من خلال وسائل التواصل المتاحة على الخطوط التالية 35855722- 35863004 - 35869193- 35869371، وكذلك الخط الساخن 114 وخدمة واتساب على أرقام 01152860444 – 01016050453.