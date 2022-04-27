تطوير القطاع الصحى فى سوهاج ضمن مبادرة "حياة كريمة" × 10 معلومات.. صور

سوهاج - محمود مقبول

المشروع القومى لتطوير الريف المصرى ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة واحد من المشروعات التى اخترقت القرى بكافة المجالات، سواء تعليم أو صحة أو شباب ورياضة أو طرق أو كهرباء أو صرف صحى أو مياه شرب هذه المشروعات تخدم المواطن فى القرى الأكثر احتباجا.

ومن أهم المشروعات التى يجرى تنفيذها هى مشروعات البنية التحتية فى قطاع الصحة من خلال تطوير خط الدفاع الأول فى ذلك القطاع، وهو قطاع الإسعاف والمراكز الصحية من خلال إنشاء وتطوير 217 وحدة صحية ومركزا طبيا ووحدة إسعاف بالقرى المستهدفة.

اليوم السابع قدم من خلال المعلومات التالية أهم الإنجازات التى تمت فى ذلك القطاع على مستوى القرى الأكثر احتياجا بمحافظة ضمن المبادرة الرئيسية حياة كريمة تعرف عليها والموقف التنفيذي لها تعرف عليها:

1 – عدد الوحدات الصحية إنشاء جديد 108 وحدات صحية.

2 – عدد المراكز الطبية إنشاء جديد 25 مركزا طبيا.

3 – عدد نقاط الإسعاف إنشاء جديد 27 نقطة إسعاف.

4 – عدد نقاط الإسعاف إنشاء قديم وتخضع للتطوير الشامل 8 نقاط.

5 – عدد المستشفيات المركزية 4 مستشفيات مركزية.

6 - عدد الوحدات الصحية رفع كفاءة خفيف 44 وحدة صحية.

7 - الوحدات الصحية التي يجرى إنشاؤها منها "16 وحدة صحية بقرى مركز طما و13 وحدة صحية بقرى المراغة، و10 وحدات صحية بقرى ساقلتة، و15 وحدة صحية بقرى دار السلام، و16 وحدة صحية بقرى البلينا، و23 وحدة صحية بقرى "المنشأة"، و16 وحدة صحية بقرى مركز "جرجا"، وذلك بنسب تنفيذ متفاوتة، بالإضافة إلى الانتهاء من رفع كفاءة خفيف لعدد 44 وحدة صحية بالمراكز المستهدفة بنسبة تنفيذ 100%.

8 - نقاط الإسعاف تشمل الخطة إنشاء 27 نقطة جديدة منها "6 بقرى مركز طما، و3 بقرى المراغة، و3 بقرى ساقلتة، و5 بقرى دار السلام، و3 بقرى البلينا، و4 بقرى المنشأة، و3 بقرى جرجا"، وجرى الانتهاء من 14 نقطة منها بنسبة تنفيذ 100%، فضلا عن تطوير شامل لعدد 8 نقاط إسعاف منها "2 بالمنشأة، ونقطة إسعاف واحدة بمراكز "طما، والمراغة، وساقلتة، ودار السلام، والبلينا، وجرجا".

9 - استمرار العمل في إنشاء 4 مستشفيات مركزية جديدة هي "مستشفى المراغة المركزي، ومستشفى البلينا المركزي، ومستشفى "أولاد حمزة" المركزي، ومستشفى المنشأة المركزي.

10 - المراكز الطبية.. جاري العمل في إنشاء 25 مركزا طبيا جديدا بنسب تنفيذ متفاوتة يصل بعضها إلى 70%، منها "6 مراكز بالبلينا، و4 بالمنشأة، و4 في جرجا، و4 المراغة، و3 بدار السلام، و2 بطما، و2 بساقلتة".



المركز الطبي بأولاد يحيي بحري بدار السلام (1)



المركز الطبي بأولاد يحيي بحري بدار السلام (5)



المركز الطبي بأولاد يحيي بحري بدار السلام (9)



الوحدة الصحية اولاد سالم بحري بدار السلام (1)



الوحدة الصحية بالحلافي بالبلينا (1)



الوحدة الصحية بالحلافي بالبلينا (3)



الوحدة الصحية باولاد الشيخ بدار السلام (1)



الوحدة الصحية باولاد الشيخ بدار السلام (2)



الوحدة الصحية بأولاد سالم بحري بدار السلام (2)



الوحدة الصحية بنجوع مازن بدار السلام (1)



انشاء نقطة اسعاف السلام بدار السلام (1)



انشاء نقطة اسعاف السلام بدار السلام (2)



تطوير نقطة اسعاف برديس بالبلينا (2)



تطوير نقطة اسعاف برديس بالبلينا (5)



مركز طبي البربا بمركز جرجا (2)



مركز طبي الخيام بدار السلام (2)



مركز طبي الغريزات بالمراغة (3)



نقطة اسعاف اولاد سالم بحري بدار السلام (2)



نقطة اسعاف اولاد سالم بحري بدار السلام (3)



نقطة اسعاف روافع العيساوية (1)



نقطة اسعاف روافع العيساوية (2)



نقطة اسعاف روافع العيساوية (3)



نقطة اسعاف روافع العيساوية (4)



نقطة اسعاف نجوع العزبة باولاد يحيي بدار السلام (2)



نقطة اسعاف نجوع العزبة باولاد يحيي بدار السلام (3)



وحدات صحية دار السلام (1)



وحدات صحية دار السلام (2)



وحدات صحية دار السلام (3)



وحدات صحية دار السلام (4)



وحدات صحية ساقلتة (1)



وحدات صحية ساقلتة (2)



وحدة اسعاف اولاد سالم بحري بدار السلام (1)



وحدة اسعاف اولاد سالم بحري بدار السلام (2)_1



وحدة اسعاف اولاد سالم بحري بدار السلام (3)_1



وحدة اسعاف روافع العيساوية بالمنشاة (1)



وحدة اسعاف روافع العيساوية بالمنشاة (2)



وحدة اسعاف روافع العيساوية بالمنشاة (3)



