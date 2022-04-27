اليوم السابع
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بورصة البحرين إجازة من يوم الأحد حتى الأربعاء بمناسبة عيد الفطر ويوم العمال

الأربعاء، 27 أبريل 2022 01:49 م
بورصة البحرين إجازة من يوم الأحد حتى الأربعاء بمناسبة عيد الفطر ويوم العمال بورصة البحرين
كتب هانى الحوتى

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أعلنت بورصة البحرين، أنه بمناسبة يوم العمال لعام 2022 وعيد الفطر المبارك، فإن البورصة سوف تعطل رسميًا ابتداءً من يوم الأحد الموافق 1 مايو 2022 وحتى يوم الأربعاء الموافق 4 مايو 2022، على أن يستأنف العمل يوم الخميس الموافق 5 مايو 2022.
 
وتراجع المؤشر العام لبورصة البحرين، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 1.03% خاسرًا 21.18 نقطة ليغلق عند مستوى 2038.12 نقطة، وبلغ حجم التداول 4.7 مليون سهم بقيمة 1.6 مليون دينار بحريني، وهبط ببورصة البحرين قطاع المواد الأساسية بنسبة انخفاض 275.65% بضغوط هبوط سهم شركة ألمنيوم البحرين بنسبة 4.14%، ثم قطاع المال بنسبة انخفاض 33.71% بضغوط هبوط أسهم شركة الإثمار القابضة، البنك الأهلي المتحد، بنك البحرين الوطني، بنك البحرين والكويت بنسبة 3.33%، 0.99%، 0.79%، 0.2%، على التوالي.
 
فيما ارتفعت أسهم بنك البحرين الإسلامي، مجموعة جي أف إتش المالية، شركة البحرين للتسهيلات التجارية بنسبة 5.26%، 1.82%، 1%، على التوالي.
 

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