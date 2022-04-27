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بلومبرج: مخزونات الأسلحة الأمريكية قد تنفد قريبا بسبب استمرار مساعدة أوكرانيا

الأربعاء، 27 أبريل 2022 08:59 ص
بلومبرج: مخزونات الأسلحة الأمريكية قد تنفد قريبا بسبب استمرار مساعدة أوكرانيا الجيش الأوكرانى - صورة أرشيفية
وكالات

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قالت وكالة "بلومبرج"، إن مخزونات الأسلحة الأمريكية ستنفد في غضون بضعة أشهر، إذا استمر البيت الأبيض في إرسال مساعدات عسكرية إلى أوكرانيا.

وحسب موقع روسيا اليوم، قالت النائبة السابقة لوزير الدفاع الأمريكي إيلين لورد قولها: "هذا تهديد كبير لأمننا".

وحسب موقع روسيا اليوم، أضافت لورد في حديث للمشرعين الأمريكيين، أن الولايات المتحدة سلمت لسلطات كييف، ما يقرب من ربع مخزونها من أنظمة الدفاع الجوي المحمولة من طراز "ستينجر".

بدوره، أشار ديفيد بيرتو رئيس مجلس الخدمات المتخصصة (Professional Services Council)، إلى أنه منذ بداية العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، وضعت الولايات المتحدة حوالي ثلث مخزوناتها من الأسلحة في حالة تأهب، في حين لم يتم التوقيع على عقود حول تجديد هذه المخزونات.

 


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