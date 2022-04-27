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بدء الموسم الصيفى لعروض الصوت والضوء.. تعرف على المواعيد الجديدة

الأربعاء، 27 أبريل 2022 01:06 م
بدء الموسم الصيفى لعروض الصوت والضوء.. تعرف على المواعيد الجديدة عروض الصوت والضوء
كتب عبد الحليم سالم

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بمناسبة قرب حلول الموسم السياحي الصيفي أعلنت شركة مصر للصوت والضوء والتنمية السياحية عن تعديل مواعيد عروض الصوت والضوء في مناطقها.

(الأهرامات، الكرنك، أبوسمبل، فيله)، وذلك اعتبارا من أول ايام عيد الفطر المبارك، تبدأ العروض في منطقه الهرم الساعة السابعة والنصف مساء ومناطق فيله وأبو سمبل والكرنك الساعة السابعة مساء.
 
وأوضح محمد عبد العزيز العضو المنتدب للشركة فى بيان له اليوم، أنه سيتم تعديل مواعيد عروض الصوت والضوء مع أول أيام عيد الفطر لمراعاة الرؤية الجيدة مع بداية العرض وذلك لتحقيق خدمة أفضل للرواد كما قررت الشركة لأول مرة في تاريخها حضور المصريين عروض الصوت والضوء بأي لغة أجنبي بسعر تذكرة العرض العربي وذلك تنشيطا للسياحة الداخلية.
 
وأضاف عبد العزيز أن الشركة تقدم تخفيضات للمجموعات علي تذاكر عروض الصوت والضوء لاستقبال روادها من المصريين والعرب خلال أيام العيد المبارك فالشركة دائما تهتم بالمشاركة في كل المناسبات والأعياد تحقيقا لدور الشركة المجتمعي.

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اليوم السابع بلس

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