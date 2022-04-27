بايدن: مفاوضات إعادة تريفور ريد من روسيا تطلبت قرارات صعبة لا أستخف بها

كتب أحمد عرفة

قال الرئيس الأمريكى جو بايدن، إن مفاوضات إعادة جندي سابق في المارينز كان محتجزا في روسيا تريفور ريد من روسيا تطلبت قرارات صعبة لا أستخف بها، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وأضاف جو بايدن، أن تبادل السجينين بيننا وبين روسيا تطلب قرارات صعبة.

وفى وقت سابق أصدر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، تعليمات للحكومة بتمديد الحظر المفروض على تصدير أنواع معينة من الأسمدة حتى نهاية شهر أغسطس المقبل، مع إمكانية تمديد الحظر في المستقبل أيضا.

ونشرت تعليمات الرئيس الروسي، بحسب وكالة أنباء "تاس" الروسية، في وثيقة اليوم الأربعاء على الموقع الرسمي للكرملين، وسيتوجب على الحكومة الروسية تقديم تقرير حول الإجراءات، التي تم اتخاذها بحلول 31 مايو المقبل، ومن ثم كل 3 أشهر.

وأصدر بوتين تعليمات بتخصيص 153 مليار روبل على الأقل للقطاع الزراعي على شكل قروض بشروط تفضيلية، وكذلك أصدر الرئيس الروسي تعليمات للحكومة الروسية لإلغاء رسوم الاستيراد على أنواع معينة من الآلات الزراعية.