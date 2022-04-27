انقلاب سيارة ملاكى على طريق "أبو كبير – الزقازيق" بالرشقية ومصرع قائدها

الشرقية -فتحية الديب

لقي شخص مصرعه، اليوم ، إثر وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي في طريق أبو كبير – الزقازيق بمحافظة الشرقية،تم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى المركزى وإخطار النيابة العامة.

البداية كانت بتلقي الأجهزة الأمنية في مديرية أمن الشرقية، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي في طريق أبو كبير – الزقازيق. بالانتقال والفحص تبين من التحريات الأولية وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي تحمل لوحات معدنية رقم 9238 ر ج ع، ما أسفر عن مصرع قائدها جراء الحادث.

جرى نقل جثة المتوفى إلى مشرحة أحد المستشفيات القريبة، وبالعرض على جهات التحقيق صرحت بدفن الجثة وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها وكيفية حدوثها، فيما تم رفع آثار الحادث من طريق أبو كبير – الزقازيق، وتسيير الحركة المرورية.