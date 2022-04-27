النمسا والمجر تقبلان مطالب موسكو بسداد ثمن الغاز الروسى بالروبل

وكالات

قبلت الدولتان الأوروبيتان النمسا والمجر بسداد ثمن الغاز الطبيعي الروسي المورد إليهما بناء على الآلية التي طرحتها موسكو، أي عبر "غازبروم بنك".

وحسب موقع روسيا اليوم، أكد وزير الخارجية المجرى أن بلاده ستدفع ثمن الغاز الروسي المورد إليها بناء على الآلية التي طرحتها موسكو، مشددا على أن إمدادات الغاز الروسي إلى المجر عبر بلغاريا تتم بشكل طبيعي.

وقال وزير الخارجية والتجارة الخارجية المجرى بيتر زيجارتو، اليوم الأربعاء، "موعد سداد الغاز الروسي التالي محدد في 22 مايو (2022)، وسيتم ذلك من خلال تحويل ثمن الغاز باليورو إلى حسابنا باليورو في (غاوبروم بنك)، والذي سيحولها بدوره إلى روبل ويرسلها إلى "غازبرم أكسبورت" الروسية".

وقال المستشار النمساوي إن النمسا وشركة الطاقة النمساوية "أو أم في" قبلتا شروط الدفع مقابل الغاز الروسي بالعملة الروسية الروبل.