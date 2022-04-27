النمسا تُعيد دبلوماسييها لأوكرانيا

أعلنت وزارة خارجية النمسا، اليوم الأربعاء، عودة موظفي سفارتها إلى كييف الأسبوع الماضي تضامناً مع أوكرانيا.
وكتبت وزارة الخارجية النمساوية، في تغريدة عبر موقع تويتر للتواصل الاجتماعي:" نحن نقف متحدين مع شعب أوكرانيا ضحية التدخل العسكري الروسي غير المسبوق".
وأضافت: وكدليل مهم على تضامننا الذي لا يتزعزع مع أوكرانيا، عاد أعضاء سفارتنا إلى كييف الأسبوع الماضي.
النمسا تُعيد دبلوماسييها لأوكرانياالأربعاء، 27 أبريل 2022 04:03 م
النمسا - أرشيفية
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أعلنت وزارة خارجية النمسا، اليوم الأربعاء، عودة موظفي سفارتها إلى كييف الأسبوع الماضي تضامناً مع أوكرانيا.
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