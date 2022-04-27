اليوم السابع
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الأربعاء، 27 أبريل 2022 04:54 م
أكرم القصاص
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النمسا تُعيد دبلوماسييها لأوكرانيا

الأربعاء، 27 أبريل 2022 04:03 م
النمسا تُعيد دبلوماسييها لأوكرانيا النمسا - أرشيفية
أ ش أ

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أعلنت وزارة خارجية النمسا، اليوم الأربعاء، عودة موظفي سفارتها إلى كييف الأسبوع الماضي تضامناً مع أوكرانيا.
وكتبت وزارة الخارجية النمساوية، في تغريدة عبر موقع تويتر للتواصل الاجتماعي:" نحن نقف متحدين مع شعب أوكرانيا ضحية التدخل العسكري الروسي غير المسبوق".
وأضافت: وكدليل مهم على تضامننا الذي لا يتزعزع مع أوكرانيا، عاد أعضاء سفارتنا إلى كييف الأسبوع الماضي.


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