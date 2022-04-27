النمسا تُعيد دبلوماسييها لأوكرانيا

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أعلنت وزارة خارجية النمسا، اليوم الأربعاء، عودة موظفي سفارتها إلى كييف الأسبوع الماضي تضامناً مع أوكرانيا.

وكتبت وزارة الخارجية النمساوية، في تغريدة عبر موقع تويتر للتواصل الاجتماعي:" نحن نقف متحدين مع شعب أوكرانيا ضحية التدخل العسكري الروسي غير المسبوق".

وأضافت: وكدليل مهم على تضامننا الذي لا يتزعزع مع أوكرانيا، عاد أعضاء سفارتنا إلى كييف الأسبوع الماضي.