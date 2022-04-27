"النصاب الشيك".. مستريح البيتكوين يستولى من أحد الضحايا على مليون جنيه

كتب أحمد حسنى

تتعدد وسائل النصب بين حين وآخر، وتختلف الضحايا كلاً حسب احتياجاته ومتطلباته، لكن هناك نوعا فريداً مهما طال عليه الزمن لا يتجدد ولا يتغير، "النصاب الشيك".. هو نصاب من نوع خاص يجمع من راغبي الثراء السريع الأموال بل الملايين من الجنيهات، بحجة تشغيل هذه الأموال في أحد المجالات، وتوزيع أرباح شهرية مرتفعة، ومن ثم يختفي وتختفي معه أحلام الجميع.

فمهما يتغير الزمان ومع اكتشاف العشرات من هؤلاء النصابين، إلا إنهم ينجحوا دائما في استقطاب المواطنين بنفس الطريقة التقليدية، والاستيلاء على ملايين الجنيهات.

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الحلقة السادسة والعشرون

وفى الحلقة السادسة والعشرين من برنامج " النصاب الشيك"، يقول مصطفى عيد، أحد ضحايا مستريح البيتكوين، إنه دفع مبلغ مليون جنيه، بعدما أقنعه المستريح باستثمار المبلغ في مجال الإليكترونيات وعملة البيتكوين، إلا أنه اكتشف بعد ذلك أنه جمع المبالغ من المواطنين وأغلق الشركة.

وأضاف ضحية المستريح، "أنا المبلغ اللى دفعته مش بتاعى لوحدى، أنا في البداية دفعت مبلغ بسيط بتاعى لوحدى، لكن بعد كده كلمت ناس وجبت منهم الفلوس ودفعتها، ودلوقتى مش عارف أعمل أي وأروح فين".