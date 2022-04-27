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المنفى يبحث مع رئيس أركان الجيش الليبى الوضع العسكرى فى البلاد

الأربعاء، 27 أبريل 2022 09:14 م
المنفى يبحث مع رئيس أركان الجيش الليبى الوضع العسكرى فى البلاد المنفى يستقبل رئيس أركان الجيش الليبي
كتب: أحمد جمعة

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التقى رئيس المجلس الرئاسي بصفته القائد الأعلى للجيش الليبي، محمد المنفي، اليوم الأربعاء، رئيس الأركان العامة للجيش الليبي الفريق أول ركن محمد الحداد، الذي قدم إحاطة شاملة عن الوضع العسكري والنواحي التنظيمية لعمل الأركانات النوعية والمناطق والوحدات العسكرية بهدف إعداد جيش منظم ومؤهل قادر على حماية الوطن.

 

واستعرض الفريق الحداد – بحسب بيان للمجلس الرئاسي الليبي - خلال اللقاء الذي عقد بديوان المجلس الجهود المبذولة لتوحيد المؤسسة العسكرية.

 

بدوره، أكد القائد الأعلى للجيش الليبى دعمه الكامل لرئاسة الأركان العامة حتى تتمكن من أداء المهام الموكلة لها، ومساهمتها في بسط الاستقرار في كل مناطق ليبيا.


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