"المرأة العاملة.. نبض التنظيم النقابى" ورشة عمل فى الغربية

كتبت آية دعبس

وجه وزير القوى العاملة محمد سعفان مديريات القوى العاملة على مستوى 27 محافظة بتكثيف الندوات التوعوية والتثقيفية للسيدات العاملات، بضرورة ممارسة حقهم فى الترشح فى انتخابات المنظمات النقابية العمالية دورة 2022 – 2026، والمشاركة فى العمل النقابى باعتبارها نبض التنظيم النقابى المصرى.

وأكد الوزير أن الدولة المصرية دائماً تدعم المرأة فى مختلف قطاعات العمل، وذلك بإعطائها كل الحقوق والمزايا والمستحقات التى تتساوى بها مع الرجل فى العمل فى كل المجالات، مشيرا إلى أن الوزارة دائما ما تعمل على تحقيق مكتسبات جديدة للمرأة العاملة، وفتح الأبواب المغلقة أمامها.

وفى هذا الإطار نظمت مديرية القوى العاملة بالغربية ورشة عمل بعنوان "المرأة العاملة .. نبض التنظيم النقابى"، وذلك بمقر نادى نقابة النقل البرى بالمحلة الكبرى، بحضور ياسر عيد وكيل المديرية، والسيد الشرقاوى مدير منطقة عمل المحلة الكبرى، وزاهية السبخى مدير إدارة المرأة بالإسكندرية، ومجموعة من السيدات العاملات أعضاء اللجان النقابية العمالية بشركة مصر للغزل والنسيج، وتعاون غزل المحلة الكبرى، والإصلاح الزراعى، وتفتيش الرى، وموظفات مجلس مدينة المحلة الكبرى، وموظفى مكاتب البريد المصرى.

ونقل وكيل المديرية شكر وتقدير وزير القوى العاملة للمرأة المصرية العاملة، وتوجيهاته بأهمية مشاركة المرأة المصرية فى الانتخابات إيماناً بدورها المهم فى إنجاح تلك العملية، وتتمتع بكل حقوقها التى كفلها لها القانون لتشارك بإيجابية فى تمثيل غيرها من العاملات فى النقابات العمالية لتكون صوتهن مسموع، وتلبى احتياجات غيرها داخل تلك التنظيمات العمالية.

وتناولت الورشة محاضرة عن دور المنظمات النقابية فى تعزيز المساواة بين الجنسين قدمتها زاهية السبخى، تلتها محاضرة عن أهمية مشاركة المرأة في الانتخابات النقابية العمالية وآليات الاستعداد لها قدمها مدير منطقة المحلة الكبرى.

وفى ختام الورشة تم عقد لقاء مفتوح للرد على تساؤلات الحضور حول إجراءات العملية الانتخابية، وكيفية التقدم لها وشروطها، ومدى أهمية تمثيل المرأة فى مجالس إدارة المنظمات النقابية.