المجلس التنفيذى بكفر الشيخ يوافق على تخصيص أراض لإقامة مشروعات خدمية

كفر الشيخ- محمد سليمان

ناقش اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، عدداً من القرارات والموضوعات، خلال انعقاد جلسة المجلس التنفيذي لمحافظة كفر الشيخ، اليوم الأربعاء، بقاعة الاجتماعات بديوان عام المحافظة، بحضور عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، والمهندسة عايدة ماضي، السكرتير المساعد للمحافظة، واللواء هشام مطر، مساعد مدير أمن كفر الشيخ، وأحمد اسماعيل، مدير إدارة المجالس المحلية بالمحافظة، ورؤساء المدن ووكلاء الوزارات.

وافق المجلس التنفيذي لمحافظة كفر الشيخ برئاسة اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، على إطلاق اسم الشهيد رمضان عبد العزيز محمد على مدرسة الكشايكة الابتدائية التابعة للوحدة المحلية لقرية البصراط، ووافق على إصدار قرار باشتراطات بنائية مؤقتة لمدينة بلطيم ووقف العمل بكافة لوحات المخططات التفصيلية السابقة لمدينة بلطيم حتى صدور قرار باعتماد المخطط الاستراتيجي والتفصيلي للمدينة ونشرة بالوقائع المصرية.

ووافق المجلس التنفيذي للمحافظة على تجديد قرار التخصيص رقم 13509 لسنة 2019 بخصوص توسعة المعهد الأزهرى بمدينة مطوبس بمساحة 250م، كما وافق على تخصيص الدور الأرضى من المجمع التنموي ببرج البرلس لإنشاء مكتب توثيق شهر عقارى.

كما وافق المجلس التنفيذي للمحافظة على تخصيص مساحة 3 قراريط واقعة بحوض البنادق بقرية منية جناح، محلة دياى، مركز دسوق، لإقامة محطة رفع صحى عليها، ووافق على تحويل جرن روك أهالى من أملاك دولة عامة إلى أملاك دولة خاصة لصالح الوحدة المحلية بدسوق بالقطعتين 46 والقطعة 19 موضحة الحدود والمعالم.

ووافق المجلس التنفيذي للمحافظة على تعديل قرار التخصيص رقم 1582 لسنة 2021 الصادر بإنشاء مركز تنمية شبابية بإضافة لصالح وزارة الشباب والرياضة إلى القرار، كما وافق المجلس التنفيذي للمحافظة على تعديل تقسيم المرحلة الرابعة بأرض الجونة مدينة برج البرلس واستكمال الإجراءات بمعرفة الشئون المالية بالمحافظة، ووافق على تعديل قرار التخصيص رقم 1049 لسنة 2021 مع إلغاء المادة الرابعة المتضمنة الغاء القرار رقم 1199 لسنة 2020 ليكون سارياً.

ووافق المجلس التنفيذى للمحافظة على تخصيص مساحة 6000م أرض أملاك دولة داخل الحيز العمراني ضمن مجمع المدارس لإقامة مدرسة يابانية عليها إلى مدرسة تجريبية للغات، كما وافق على تحويل مبنى دار المناسبات ( شروق) إلى نقطة إطفاء بالمرابعين على مساحة 150م.