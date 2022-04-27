الكشف على 1274 مريضا خلال يومين بقافلة علاجية بقرية الخليج بمركز المنصورة

الدقهلية - شريف الديب

وجه الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية ، بعمل قافلة علاجية مجانية لقرية الخليج مركز المنصورة ، خلال يومين .

وتم توقيع الكشف الطبى على 1274 مريض خلال اليومين، و قد ضمت القافلة 11 عيادات متخصصة ( 2 باطنة ، 2 أطفال ، عظام، جراحة، جلدية ، نسا ، تنظيم أسرة، أنف وأذن، أسنان ) . وقد كان البيان الختامى بتوقيع الكشف على 309 مريض بعيادة الباطنة ، وبعيادة الأطفال تم توقيع الكشف على 244 مريض ، وبعيادة العظام تم توقيع الكشف على 210 مريض ، و 211 مريض بعيادة الجلدية ، و69 مريض بعيادة الجراحة ، و 61 مريض بعيادة الأسنان ، و 91 مريض بعيادة النسا وتنظيم الأسرة،و79 مريض بعيادة الأنف والآذن.

كما تم إجراء 307 تحاليل مختلفة للمرضى، وإجراء 48 حاله أشعة عادية وموجات صوتيه للمرضى، وأقيم على هامش القافلة عدد 30 ندوة تثقيفية للمرضى، وتم الكشف على 129 مريض للكشف المبكر لأمراض الضغط والسكر بالدم، كما تم تحويل 9 حالة للمستشفيات لإجراء جراحات مختلفة لهم وعمل 4 قرار نفقة دولة.

وأكد وكيل الوزارة إستمرار الحملات العلاجية لخدمة المرضى بالمناطق البعيدة ولرفع المعاناه عن المرضى.

جاء ذلك فى إطار استمرارا لمسيرة القوافل الطبيه والعطاء لتقديم خدمه صحيه للمرضى بالمناطق البعيدة ، وبناء على تعليمات الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان ، وتوجيهات الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية .