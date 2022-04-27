القوى العاملة: مناقشة الاستثمار بالوطن على مائدة الحوار مع الجالية المصرية بميلانو

كتبت آية دعبس

عقد مكتب التمثيل العمالى التابع لوزارة القوى العاملة ب القنصلية المصرية بميلانو لقاءات موسعة مع جانب كبير من بعض رموز الجالية المصرية بإيطاليا فى مجالات العمل المختلفة، وذلك للاستماع إلى مطالبهم، والرد على كل استفساراتهم وتوعيتهم بأهمية الالتزام بأحكام قوانين الدولة المضيفة والانتظام فى سداد الاشتراكات لدى هيئة التأمينات الإيطالية للحفاظ على حقوقهم التأمينية لديها.

وقال الدكتور محمود حمزاوى رئيس مكتب التمثيل العمالى بميلانو: إنه تم على مائدة الحوار تشجيع أصحاب الأعمال من رموز الجالية على ضرورة الاستفادة من الفرص والحوافز الاستثمارية بشتى محافظات مصر، وحثهم على المشاركة فى المشروعات القومية بها.

وقد تم فى ختام اللقاء تبادل أرقام الهواتف المحمولة للتواصل المباشر والمستمر مع رموز الجالية، الأمر الذى لاقى استحسانا كبيرا لديهم، وتقدموا بخالص الشكر والتقدير لوزير القوى العاملة محمد سعفان، والسفيرة منال عبد الدايم القنصل العام، ومكتب التمثيل العمالي بميلانو على هذا اللقاء.

وقال هيثم سعد الدين المتحدث الرسمى والمستشار الإعلامى لوزارة القوى العاملة : إن هذه اللقاءات جاءت بناء على توجيهات وزير القوى العاملة محمد سعفان بالتواجد والتواصل بشكل مستمر بين أبناء الجالية المصرية فى كل الأماكن والأوقات وعقد لقاءات دورية مع العاملين بإيطاليا لتوعيتهم والاستماع إلى شكواهم والرد على استفساراتهم والعمل على تذليل كل الصعوبات التى تواجههم، وكذلك لقاء أصحاب الأعمال وتشجيعهم على الاستعانة بالعمالة المصرية.

وأشار المتحدث الرسمى إلى أن الوزير تلقى تقريرا بذلك من الملحق العمالى بميلانو الدكتور محمود حمزاوى، أشار فيه إلى أنه قام بعقد اللقاء على هامش حفل الإفطار الجماعى الذى أقامته السفيرة منال عبد الدايم قنصل عام مصر بميلانو لبعض رموز الجالية المصرية بإيطاليا، وذلك عقب المشاركة فيه من جانب الملحق العمالى.