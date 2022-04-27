القومى للمرأة: عقدنا 40 دورة عن ريادة الأعمال استهدفت 800 سيدة وفتاة ببنى سويف

بنى سويف هانى فتحى

قالت نرمين محمود مقرر المجلس القومي للمرأة بمحافظة بنى سويف، أنه جرى عقد 40 دورة تدريبية عن ريادة الأعمال استهدفت 800 سيدة وفتاة ببنى سويف.



وأضافت نرمين محمود لـ "اليوم السابع"، أن الدورات استهدفت السيدات فى القرى والمدن، مشيرة إلى عقد دورات تدريبية منهجية تكوين وإدارة ضمن مشروع الإقراض والادخار.



وقالت نرمين محمود، أن فرع المجلس القومي للمرأة ببني سويف اختتم ورشة العمل لبرنامج الإرشاد والتوعية الأسرية، وذلك فى إطار المبادرة التى أطلقها الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، "لم الشمل"، بالتنسيق بين المجلس القومى للمرأة والمركز العالمى للفتاوى الإلكترونيه بالأزهر الشريف ووحدة لم الشمل.



وقالت نرمين محمود، إنه سيجرى تنفيذ عدد من ندوات التوعية برسائل المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية بقرى المبادرة الرئاسية حياة كريمة.