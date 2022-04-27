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القمر يقترن بكوكب الزهرة رمز الجمال فجرًا فى مشهد بديع يشاهد بالعين المجردة

الأربعاء، 27 أبريل 2022 03:00 ص
القمر يقترن بكوكب الزهرة رمز الجمال فجرًا فى مشهد بديع يشاهد بالعين المجردة كوكب الزهرة والقمر
كتب محمود راغب

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سيكمل القمر زيارته الصباحية للكواكب حيث سيرصد هلال قمر نهاية الشهر المتضائل مع كوكب الزهرة قبل شروق الشمس اليوم الأربعاء 27 أبريل 2022 بحوالي ساعتين اقتران، حيث سيفصل بينهما 3 درجات بالافق الجنوبي الشرقي وستنتظم في مثلث سماوي مع كوكب المشتري مشاهد بالعين المجردة.
 
وكشفت الجمعية الفلكية بجدة فى تقرير لها ، أن القمر والزهرة في ترتيب ثاني وثالث ألمع الأجسام على التوالي بعد الشمس في قبة السماء لذلك يمكن رؤيتهما مع بداية ضوء الصباح في منظر جميل و عند رصده من خلال التلسكوب فإن قرصه مضاء بنسبة 66% بنور الشمس في الوقت الحالي.
 
نظرا للمسافة الظاهرية الصغيرة التي تفصل بين المشتري و الزهرة والقمر فيمكن رؤية هذه الاجسام الثلاثة في نفس مجال المنظار ، وسيكون نبتون في نفس الاتجاه من السماء أيضًا - على بعد نصف درجة فقط أسفل يسار الزهرة - ولكن سيكون خافتًا جدًا .
 

 


القمر

كوكب الزهره

رمز الجمال

اقتران القمر والزهره

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