القمر يقترن بكوكب الزهرة رمز الجمال فجرًا فى مشهد بديع يشاهد بالعين المجردة

وكشفت الجمعية الفلكية بجدة فى تقرير لها ، أن القمر والزهرة في ترتيب ثاني وثالث ألمع الأجسام على التوالي بعد الشمس في قبة السماء لذلك يمكن رؤيتهما مع بداية ضوء الصباح في منظر جميل و عند رصده من خلال التلسكوب فإن قرصه مضاء بنسبة 66% بنور الشمس في الوقت الحالي.