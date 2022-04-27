القبض على طرفى مشاجرة بالمحلة استخدمت فيها أسلحة

كتب محمود عبد الراضي

كشفت أجهزة الأمن ملابسات مقطع الفيديو الذى تم تداوله بإحدى الصفحات على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" تضمن تشاجر شخصين بالأسلحة البيضاء بدائرة قسم شرطة أول المحلة بالغربية.

تم تشكيل فريق بحث من أجهزة مديرية أمن الغربية أسفرت جهوده عن عدم وجود اية بلاغات أو محاضر محررة فى هذا الشأن، وبإستخدام أحدث التقنيات تم تحديد وضبط طرفى المشاجرة وهما كلٍ من (أحد الأشخاص – له معلومات جنائية – مقيم بدائرة قسم شرطة ثالث المحلة بالغربية) وآخر (سائق مركبة "توك توك" – مقيم بدائرة قسم شرطة أول المحلة بالغربية).

باستكمال الفحص تبين أنه بتاريخ 24 الجارى، وأثناء مرور الأول مترجلاً بدائرة القسم محل الواقعة إصطدم به الثانى بمركبة الـ"توك توك" قيادته، فحدثت مشادة كلامية بينهما تطورت إلى مشاجرة قام على إثرها الطرفين بالتعدى على الآخر بالسب والشتم والتلويح بسلاح أبيض "مطواه" دون حدوث اية إصابات، وبمواجهتهما بما أسفر عنه الفحص والتحريات أيداها وأقرا بإرتكابهما الواقعة على النحو المشار إليه فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.