العظمى بالقاهرة 34 درجة.. تفاصيل طقس أول أيام العيد ودرجات الحرارة المتوقعة

كتب محمود راغب

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن توقعات حالة الطقس الإثنين المقبل ، أول أيام عيد الفطر المبارك فلكيا ، حيث تشهد البلاد هذا اليوم، طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب الصعيد.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية ، أن الطقس ليلا هذا اليوم سيكون معتدل على كافة الأنحاء.

وتتوقع أن يشهد يوم الاثنين أول أيام عيد الفطر المبارك ، نشاط رياح على مناطق من السواحل الغربية على فترات متقطعة.

وعن درجات الحرارة الاثنين المقبل أول أيام عيد الفطر، القاهرة العظمى 34 درجة الصغرى 19 درجة، والوجه البحرى العظمى 34 درجة الصغرى 19 درجة، والسواحل الشمالية الغربية العظمى 33 درجة الصغرى 18 درجة، والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء العظمى 32 درجة الصغرى 19 درجة، وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر العظمى 33 درجة الصغرى 24 درجة، و شمال الصعيد العظمى 38 درجة الصغرى 20 درجة، و جنوب الصعيد العظمى 40 درجة الصغرى 26 درجة.