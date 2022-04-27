الطفل المعجزة أحمد تامر: فرحت جدا بتحقيق حلمى وتكريمى من الرئيس السيسي

كتب على عبد الرحمن

عبر الطفل المعجزة "أحمد تامر ممدوح" 7 سنوات، ابن قرية شنبارة التابعة لمركز أبو حماد بمحافظة الشرقية، الحاصل على المركز الثانى فى حفظ القرآن الكريم مع تجويده للناشئة، فى المسابقة العالمية لوزارة الأوقاف، عن سعادته بتكريم الرئيس عبد الفتاح السيسى له اليوم، خلال احتفال وزارة الأوقاف بليلة القدر

وقال الطفل أحمد تامر لـ "اليوم السابع": "إنه كان يحلم بالفوز بالمسابقة وتكريمه من الرئيس عبد الفتاح السيسى وفرح جدا لتحقيق الله سبحانه وتعالى هذا الحلم له"، لافتا إلى الرئيس سأله خلال التكريم عن التزامه باستذكار الدروس والمداومة على حفظ كتاب الله".

وأضاف الطفل المعجزة "أحمد تامر ممدوح": "أشكر الرئيس على رفع الحد الأدنى للجائزة المالية لـ 60 ألف جنيه"، فيما أعرب تامر ممدوح، والد الطفل المعجزة، عن فرحته وفرحة العائلة والبلدة جميعا بفوز نجلهم في مسابقة القرآن الكريم وتكريمه من الرئيس السيسى.

وحصل الطفل أحمد تامر، قارئ القرآن فى احتفالية "قادرون باختلاف"، على المركز الثانى بالمسابقة العالمية للقرآن الكريم الثامنة والعشرين، وذلك فى الفرع الرابع لحفظ القرآن الكريم مع التجويد للناشئة، ومسابقة القرآن الكريم هى المسابقة التى أقامتها وزارة الأوقاف تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى وتحمل اسم الشيخ محمد صديق المنشاوي.

وقال الطفل أحمد تامر، فى بث مباشر سابق لـ"تليفزيون اليوم السابع"، أنه حفظ القرآن الكريم فى عمر 5 سنوات ونصف، على يد والديه وشقيقة والده، كما أنه بدأ فى تعلم أحكام التجويد، ويحب الاستماع للشيخ محمود خليل الحصرى والشيخ أحمد نعينع.

وتابع الطفل أحمد تامر: "أتمنى الفوز فى المسابقة العالمية للقرآن الكريم التى تنظمها وزارة الأوقاف حتى أُكرم من الرئيس عبد الفتاح السيسى".

وشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، الاحتفالية الكبرى التي نظمتها وزارة الأوقاف لـ"ليلة القدر"، بمركز المنارة للمؤتمرات، بمشاركة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، والدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، ورئيسا مجلسي النواب والشيوخ، وعدد كبير من الشخصيات الدينية والسياسية والإعلامية، وكرم رئيس الجمهورية خلال الاحتفالية النماذج المشرفة من الفائزين بالمسابقة الـ 28 لحفظ القرآن الكريم، في فرع حفظ القرآن الكريم كاملًا مع تجويده وفهم مقاصده العامة للناطقين باللغة العربية من أصحاب الصوت الحسن – بالترتيل فاز عبد الله على محمد محمد من مصر، وحصل على 180 ألف جنيه وشهادة تقدير، وسارة أيمن أحمد موسي من مصر المركز الثاني، وحصلت على 120 ألف جنيه وشهادة تقدير، وإيمان جمال فاروق حسن من مصر، وحصلت على المركز الثالث 100 ألف جنيه وشهادة تقدير.