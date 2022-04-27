"الصحة" تكشف تفاصيل ميكنة خدمات الرعاية الصحية بالمستشفيات

كتب وليد عبد السلام

أكدت وزارة الصحة والسكان البدء فى تنفيذ خطة ميكنة الموارد البشرية بكافة مديريات الشئون الصحية بجميع أنحاء الجمهورية، علاوة على تنفيذ خطة ميكنة المستشفيات التابعة للوزارة.

وأشار الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إلى أهمية التحول الرقمي في تطوير أداء أنظمة العمل داخل المستشفيات التابعة لوزارة الصحة والسكان، مؤكدًا أن قاعدة البيانات الموحدة والمميكنة، تساهم في تيسير حصر كافة بيانات العاملين بجميع القطاعات، والهيئات والمديريات التابعة للوزارة.

وأوضح أنه سيتم إطلاق مشروع ميكنة جميع المستشفيات التابعة لوزارة الصحة والسكان، وذلك في ضوء ما تتخذه الدولة المصرية من إجراءات للارتقاء بالمنظومة الصحية ورفع كفاءة الخدمات الطبية المُقدمة للمواطنين، موضحًا أنه سيتم تعميم مشروع الميكنة تباعًا على باقي المستشفيات في مختلف محافظات الجمهورية.

وأكد أن مشروع ميكنة المستشفيات سيتيح إنشاء ملف صحي لكل مواطن، يمكن من خلاله تلقي الخدمات الصحية والرعاية من أي مركز صحي أو مستشفى قريب، ما سينعكس على تكامل وترابط الوحدات والمراكز والمستشفيات التابعة لوزارة الصحة، مشيرًا إلى أن الملف الصحي الموحد سيُسهم في إحداث نقله نوعية في جودة الخدمات الصحية وتيسيرها على المواطن، بالإضافة إلى ترشيد النفقات وتحسين آليات إدارة عملية الرعاية الصحية من أجل تقديم خدمة طبية متميزة بأقل تكلفة.

تابع أن مشروع ميكنة المستشفيات يتضمن عملية إدارة المنظومة الصحية داخل المستشفيات بما فيها من (مشتريات وتنظيم جداول الأطباء وتوزيعهم والربط بين كافة أقسام المستشفيات ونظام الإحالة من قسم لأخر ومن طبيب ممارس عام إلى المُتخصصين) وذلك وفقًا لاحتياجات المريض، علاوة على إتاحة البيانات والإحصائيات التي تُسهم في البحث العملي وتُسهل حصول الباحثين على البيانات التي تستلزمها أبحاثهم العلمية، مع حماية خصوصية بيانات المواطنين.