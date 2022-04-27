اليوم السابع
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أكرم القصاص
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الصحة العراقية تحذر من مخاطر "الحمى النزفية" وتحدد طرق الوقاية

الأربعاء، 27 أبريل 2022 11:32 ص
الصحة العراقية تحذر من مخاطر "الحمى النزفية" وتحدد طرق الوقاية حشرة القراد ـ صورة أرشيفية
بغداد (أ ش أ)

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حذرت وزارة الصحة العراقية، من مخاطر مرض "الحمى النزفية"، والذى تسبب بعدد من الوفيات فى العراق خلال العام الحالى.

وحددت الوزارة - في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) الإخبارية اليوم الأربعاء، عدة طرق للوقاية من الحمى النزفية، موضحة أن انتقال المرض يكون "بلدغة القراد المصاب، أو الاتصال المباشر بدم الشخص المصاب أو إفرازات جسمه، أو الاتصال المباشر بدم أو أنسجة الحيوان المصاب أثناء الذبح أو بعده مباشرة".

وأضافت، أن "طرق الوقاية تكون من خلال الاهتمام بغسل اليدين بانتظام، واستخدام المبيدات الحشرية للقضاء على القراد (خصوصاً في الريف)، واستخدام معدات الوقاية الشخصية عند التعامل مع الحيوانات أو عند الذبح، وتجنب التماس مع الدم أو سوائل الجسم الأخرى للأشخاص المصابين أو للحيوانات المصابة".
 

وشددت على أن من طرق الوقاية أيضاً، "طبخ اللحوم جيداً والتخلص الآمن من مخلفات إعدادها قبل الطبخ، وتجنب جميع المنتجات الحيوانية غير المعقمة مثل الألبان".
 

كانت موجة من الحمى النزفية اجتاحت عددا من محافظات العراق، وسجلت الوزارة 18 إصابة و4 وفيات، وسط تحذيرات من تفشي المرض وتفاقم أعداد المصابين .
 


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الصحه العراقيه

الحمى النزفية

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