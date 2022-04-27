السياحة والآثار تواصل حملتها للتعريف بالتسهيلات الجديدة بإجراءات الحصول على التأشيرة

كتب محمد أسعد

أطلقت وزارة السياحة والآثار اليوم الحملة ولمدة 3 أسابيع على مواقع التواصل الإجتماعي بعدد أخر من الدول من بينها دول مجلس التعاون الخليجي، والجزائر، وجنوب أفريقيا، كازاخستان، وأذربيجان، وجورجيا، وأرمينيا.

وذلك استمرار للحملة التي أطلقتها وزارة السياحة والآثار بداية شهر أبريل الجاري للتعريف بالتسهيلات الجديدة في إجراءات الحصول على التأشيرة السياحية إلى مصر.

وأوضحت لمياء كامل مساعد وزير السياحة والآثار للترويج أن إطلاق هذه الحملة يأتي في ضوء حرص الوزارة على تعريف السائحين من مختلف الجنسيات بالتسهيلات الجديدة في إجراءات الحصول على التأشيرة السياحية إلى مصر مما يساهم في دفع المزيد من الحركة السياحة الوافدة إلى مصر.

جدير بالذكر أن عدد الجنسيات التي يمكنها الحصول على التأشيرة السياحية بمنافذ الوصول المصرية بلغ أكثر من 180 جنسية شريطة وجود تأشيرة سارية ومستخدمة لدول كل من انجلترا- أمريكا – تشينجن "الاتحاد الأوروبي"- اليابان – نيوزيلاندا- كندا- استراليا على جواز السفر، كما بلغ عدد الجنسيات التي يمكنها الحصول على التأشيرة السياحية الاضطرارية بالمنافذ المصرية أو إلكترونياً، 78 جنسية حول العالم، مع وجود تسهيلات أخرى خاصة لبعض الجنسيات الإضافية في حالة الوصول المباشر الى مدينتي شرم الشيخ وطابا شريطة أن يكون معهم تذكرة ذهاب وعودة وحجز للإقامة وبطاقة إئتمانية Credit Card أو ما يغطي إقامتهم في مصر .