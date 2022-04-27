السلطات الإسبانية تحذر من انتشار زيت زيتون مغشوش فى الأسواق

فاطمة شوقى

كشفت السلطات الصحية الإسبانية أن زيت البذور يباع وكأنه زيت زيتون ، دون رقابة فى الأسواق الإسبانية ، محذرة من زيت الزيتون المغشوش الذى يشكل خطرا على الصحة، وفقا لصحيفة "الاسبانيول" الإسبانية.

وحذر إقليم مورسيا من الإنتاج والتعبئة والتوزيع السري للزيت المسمى "زيتون بكر" و "زيتون بكر ممتاز" من إسبانيا عندما كان زيتًا نباتيًا من البذور أو خليطًا من البذور يمكن أن يشكل خطرًا على الصحة بسبب إلى عدم وجود إمكانية تتبع موثوقة.

أُبلغت الوكالة الإسبانية لسلامة الأغذية والتغذية (Aesan) بهذا التحذير وأن التوزيع الأولي للمنتجات قد تم تنفيذه في الغالب في منطقة مورسيا ، على الرغم من بيعها أيضًا في كتالونيا ،وإقليم الباسك ، وفالنسيانا .

بالإضافة إلى ذلك ، تم إخطار خدمات المفوضية الأوروبية من خلال شبكة تنبيه الغذاء الأوروبية (Rasff) من أجل التحقق من سحب المنتجات المتأثرة من قنوات التسويق في نقاط البيع المحتملة الأخرى. مع المعلومات المتاحة حتى الآن ، لا يوجد دليل في إسبانيا على أي حالة تم الإبلاغ عنها.

وأبلغت الجهات الصحيفة فى إسبانيا الأشخاص الذين لديهم هذه الزيوت فى المنازل بالامتناع عن استهلاكها وإعادتها إلى نقاط البيع، بدء الإجراءات في إطار عملية لمكافحة الغش في بيع زيت الزيتون.

وأصدرت منظمة المستهلكين والمستخدمين (OCU) بيانًا بشأن انتشار زيت الزيتون المغشوش ، وقالت "إذا كان هناك نقص في زيت عباد الشمس ، فهناك زيوت نباتية بديلة أخرى بسعر جيد ، وبالطبع هناك زيت زيتون في السوق ، أكثر صحة وبأسعار تنافسية ". لذلك ، بدلاً من زيت الزيتون البكر الممتاز (EVOO) ، يمكنك شراء "زيت الزيتون البكر ، زيت الزيتون المكرر أو زيت ثفل الزيتون" ، خيارات "اقتصادية وآمنة".