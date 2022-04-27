اليوم السابع
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الأربعاء، 27 أبريل 2022 12:16 م
أكرم القصاص
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السفارة المصرية فى فيينا تقيم حفل إفطار لأبناء الجالية

الأربعاء، 27 أبريل 2022 11:39 ص
السفارة المصرية فى فيينا تقيم حفل إفطار لأبناء الجالية السفير محمد الملا
فيينا (أ ش أ)

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أقامت السفارة المصرية فى فيينا مساء أمس الثلاثاء حفل إفطار لأبناء الجالية.. نظم الحفل السفير محمد الملا سفير مصر فى فيينا والقنصل العام باسم طه والدكتورة علا عبد الجواد مستشار مصر الثقافى والتعليمى

وهنأ السفير المصري أبناء الجالية بشهر رمضان المبارك وقرب حلول عيد الفطر المبارك، وحرص على التقاط الصور التذكارية مع أبناء الجالية، وشارك في الحفل ممثلون عن الكنيسة القبطية منهم القمص يؤانس والشيخ أحمد ترك إمام أحد مساجد فيينا وعبد الباسط مقلد رئيس النادي المصري وبهجت العبيدي رئيس الاتحاد العالمي للمواطن المصري ونخبة من قيادات ورموز الجالية وبعض الضيوف النمساويين.

 


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