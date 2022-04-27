اليوم السابع
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الرئيس السيسي يشهد أعمال تطوير المقصورة الجديدة لضريح سيدنا الحسين

الأربعاء، 27 أبريل 2022 09:44 ص
الرئيس السيسي يشهد أعمال تطوير المقصورة الجديدة لضريح سيدنا الحسين الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب محمد عبد العظيم و محمد عبد المجيد

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شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، التطوير داخل المقصورة الجديدة للضريح الشريف داخل مسجد سيدنا الحسين، جاء ذلك خلال افتتاح الرئيس السيسي، مسجد سيدنا الحسين، بعد أعمال التجديد الشاملة للمسجد.
 
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد تفقد حجرة مقتنيات الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، داخل مسجد الحسين، واستمع إلى شرح حول هذه المقتنيات. 
 
ورحب الرئيس عبد الفتاح السيسى، بالسلطان مفضل سيف الدين، سلطان طائفة البهرة بالهند، قائلا: "بسم الله الرحمن الرحيم.. اسمح لى أنى أرحب بيك ضيف عزيز غالي علينا دائما.. أنت والوفد المرافق ليك.. واشكر حضرتك على الاهتمام والجهد اللى بتقدمه تجاه أضرحة آل البيت". 
 
وأضاف الرئيس السيسي، خلال تفقد أعمال التطوير والتجديد الشامل لمسجد سيدنا الحسين: "الشكر باسمى وبسم كل المصريين.. كل سنة وأنتم طيبين.. شكرا جزيلا وربنا يديك الصحة والسلامة والعافية أنت والوفد المرافق ليك.. اهلا وسهلا.. اهلا وسهلا .. اهلا وسهلا".
 

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