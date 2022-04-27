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الرئيس السيسي يتفقد أعمال التطوير والتجديد الشامل لمسجد سيدنا الحسين

الأربعاء، 27 أبريل 2022 08:53 ص
الرئيس السيسي يتفقد أعمال التطوير والتجديد الشامل لمسجد سيدنا الحسين الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب محمد عبد العظيم

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وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي، منذ قليل، إلى مسجد سيدنا الحسين، لإجراء جولة تفقدية لأعمال التطوير والتجديد الشامل للمسجد.


السيسي

الرئيس السيسي

مسجد الحسين

تطوير مسجد الحسين

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