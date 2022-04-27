الرئيس السيسي يتفقد أعمال التطوير والتجديد الشامل لمسجد سيدنا الحسين

وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي، منذ قليل، إلى مسجد سيدنا الحسين، لإجراء جولة تفقدية لأعمال التطوير والتجديد الشامل للمسجد.
الرئيس السيسي يتفقد أعمال التطوير والتجديد الشامل لمسجد سيدنا الحسينالأربعاء، 27 أبريل 2022 08:53 ص
الرئيس عبد الفتاح السيسى
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