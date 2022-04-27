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الرئيس السيسى يكرم الطفل المعجزة الحاصل على المركز الثانى بمسابقة الأوقاف

الأربعاء، 27 أبريل 2022 11:24 ص
الرئيس السيسى يكرم الطفل المعجزة الحاصل على المركز الثانى بمسابقة الأوقاف الرئيس السيسى يكرم الطفل أحمد تامر حافظ كتاب الله
الشرقية - فتحية الديب

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كرم الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، اليوم، خلال حضوره احتفالية ليلة القدر التى نظمتها وزارة الأوقاف، الطفل المعجزة" أحمد تامر ممدوح" 7 سنوات، ابن قرية شنبارة التابعة لمركز أبوحماد بمحافظة الشرقية، والحاصل المركز الثانى فى حفظ القرآن الكريم مع تجويده للناشئة، فى المسابقة العالمية لوزارة الأوقاف، وقدرت قمية الجائزة بـ30 ألف جنيه وشهادة تقدير.

وأعربت أسرة الطفل، أن العائلة تعيش فرحة عارمة لفوز نجلهم وتحقيقه التفوق، وتكريمه من الرئيس السيسى.

وكان الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف،، أسماء الفائزين فى المسابقة العالمية الثامنة والعشرون للقرآن الكريم،وقال وزير الأوقاف، إن المسابقة العالمية للقرآن الكريم هذا العام، من أكثر المسابقات منافسة، حيث بلغ من حصل على درجات 90% فأكثر 38 متسابقًا ومتسابقة، وكانت الفروق أحيانًا بين الأول والثانى واحد من عشرة فى المائة، وفى الفرع الرابع للحفظ القرآن الكريم مع تجويده للناشئة، حصل أحمد تامر ممدوح" على المركز الثانى وحصل على 30 ألف جنيه وشهادة تقدير

وقال " تامر ممدوح محمد صبرى" خطيب وإمام والد الطفل، إنه بدأ فى تعليم الصغير فى الثالثة من عمره مع شقيقته جانا الأكبر منه ب3 سنوات، بمجرد بدايته معرفته الكلام وبدأ معه بسورة الأخلاص إلى أن أتم الصغير الحفظ كاملا، ودرس التجويد وحفظ السور بعدد الآيات.

وتابع الأب : أن الطفل شارك فى مسابقة شيخ الأزهر عامى 2019 - 2020 حصل على المستوى الأول، والمستوى الأول على مستوى المحافظة فى مسابقة الشباب والرياضة، وشارك مؤخرا فى المسابقة العالمية لوزارة الأوقاف الثامنة والعشرين، وكان على مستوى الناشئة ومعه 60 طفل ونافس على التصفيات .

وأردف الأب : أن نجله يحفظ أيضا "تحفة الأطفال والجزرية و متن الشاطبية والدرة المضية" وحصل على الإجازة فى حفظ كتاب الله، ومتفوق دراسيا يعكف على مذاكرة دروسه ومراجعة القرأن يوميا.

فيما قال الطفل المعجزة" أحمد " أنه يحب الاستماع إلى الشيخ الحصرى والشيخ المنشاوى من دولة التلاوة القديمة، ومن دولة التلاوة الحديثة، يحب كثيرا الإستماع إلى الشيخ الطاروطى، وأنه يتمنى أن يلقب بالقارى الطبيب أن يدرس الطب والالتحاق بإذاعة القرأن الكريم، وأن يجوب العالم قارئ للقرأن الكريم.


الشرقية

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