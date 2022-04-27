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الرئيس الروسى: رد قاسٍ على كل من يحاول التدخل فيما يجرى بأوكرانيا

الأربعاء، 27 أبريل 2022 04:48 م
الرئيس الروسى: رد قاسٍ على كل من يحاول التدخل فيما يجرى بأوكرانيا بوتين
كتب أحمد عرفة

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قال الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، إنه سيكون لروسيا رد قاسٍ على كل من يحاول التدخل فيما يجري في أوكرانيا، موضحا أن أي أحد يحاول التدخل بالأحداث في أوكرانيا سنرد عليه بضربة صاعقة.

وأضاف الرئيس الروسى، خلال كلمة له، أن روسيا تواجه تهديدات استراتيجية غير مسبوقة، متابعا: سنرد على أي محاولة لاستهداف روسيا.

وتابع فلاديمير بوتين، أن الغرب يحاول جعل أوكرانيا عدوا لدودا لروسيا، موضحا أن الغرب يسعى لاستهداف وحدة روسيا ولم ينجح.

وقال الرئيس الروسى، إن العمليات العسكرية في أوكرانيا ستتواصل لضمان أمن روسيا وجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك، موضحا أن روسيا ستتجاوز كل المصاعب.

 

 


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