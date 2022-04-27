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الدفاع الروسية: تدمير منظومة S-300 الأوكرانية والقضاء على أكثر من 200 نازى

الأربعاء، 27 أبريل 2022 07:26 م
الدفاع الروسية: تدمير منظومة S-300 الأوكرانية والقضاء على أكثر من 200 نازى الجيش الروسى
كتب أحمد عرفة

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أعلنت وزارة الدفاع الروسية تدمير منظومتين للدفاع الجوي في أوكرانيا إحداهما S-300، والقضاء على أكثر من 200 عنصر في الكتائب النازية الأوكرانية، وفقا لروسيا اليوم.

 وفى وقت سابق، أصدر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، تعليمات للحكومة بتمديد الحظر المفروض على تصدير أنواع معينة من الأسمدة حتى نهاية شهر أغسطس المقبل، مع إمكانية تمديد الحظر في المستقبل أيضا.

ونشرت تعليمات الرئيس الروسي، بحسب وكالة أنباء "تاس" الروسية، في وثيقة اليوم الأربعاء على الموقع الرسمي للكرملين، وسيتوجب على الحكومة الروسية تقديم تقرير حول الإجراءات، التي تم اتخاذها بحلول 31 مايو المقبل، ومن ثم كل 3 أشهر.

وأصدر بوتين تعليمات بتخصيص 153 مليار روبل على الأقل للقطاع الزراعي على شكل قروض بشروط تفضيلية، وكذلك أصدر الرئيس الروسي تعليمات للحكومة الروسية لإلغاء رسوم الاستيراد على أنواع معينة من الآلات الزراعية.


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