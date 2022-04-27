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الداخلية: ضبط 109 أطنان أغذية احتكرها التجار لبيعها بأزيد من السعر الرسمى

الأربعاء، 27 أبريل 2022 12:09 م
الداخلية: ضبط 109 أطنان أغذية احتكرها التجار لبيعها بأزيد من السعر الرسمى أغذية ـ أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

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واصلت وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الإستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمى، وتمكنت خلال 24 ساعة، من ضبط (309) قضايا تموينية بمضبوطات أكثر من (391) طن مواد غذائية.

 

وأسفرت الجهود فى مجال حجب السلع الإستراتيجية تم ضبط أكثر من (109) أطنان سلع غذائية، وفى مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمى للسلع الغذائية تم ضبط قرابة (253) طنا، وفى مجال الاستيلاء على السلع المدعومة تم ضبط قرابة (12) طن سلعة مدعمة.

 

وتمكنت الجهود في مجال البيع بأزيد من السعر الرسمى و حجب مواد البناء من ضبط (18) طن أسمنت ، وفى مجال قضايا المخابز تم ضبط (385) قضية من بينها (139) قضية "خبز ناقص الوزن" و(107) قضايا "خبز غير مطابق للمواصفات".

 


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