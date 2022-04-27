الداخلية: ضبط 109 أطنان أغذية احتكرها التجار لبيعها بأزيد من السعر الرسمى

كتب محمود عبد الراضي

واصلت وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الإستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمى، وتمكنت خلال 24 ساعة، من ضبط (309) قضايا تموينية بمضبوطات أكثر من (391) طن مواد غذائية.

وأسفرت الجهود فى مجال حجب السلع الإستراتيجية تم ضبط أكثر من (109) أطنان سلع غذائية، وفى مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمى للسلع الغذائية تم ضبط قرابة (253) طنا، وفى مجال الاستيلاء على السلع المدعومة تم ضبط قرابة (12) طن سلعة مدعمة.

وتمكنت الجهود في مجال البيع بأزيد من السعر الرسمى و حجب مواد البناء من ضبط (18) طن أسمنت ، وفى مجال قضايا المخابز تم ضبط (385) قضية من بينها (139) قضية "خبز ناقص الوزن" و(107) قضايا "خبز غير مطابق للمواصفات".