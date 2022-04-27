الداخلية التونسية تضبط 5 عناصر تكفيرية لاتهامهم بالانضمام إلى تنظيم إرهابى

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تمكنت فرق البحث والتفتيش التابعة للحرس الوطني بوزارة الداخلية التونسية من ضبط 5 عناصر تكفيرية لاتهامهم بالانضمام إلى تنظيم إرهابي في مناطق سوسة وبنقردان وبنعروس وفوشانة.



وذكر بيان صحفي صدر اليوم الأربعاء، عن وزارة الداخلية التونسية أن فرقةالأبحاث والتفتيش التابعة للحرس الوطني بسوسة نجحت في إلقاء القبض على عنصر تكفيري مفتش عنه لفائدة المحكمة الإبتدائية بتونس 1، للاشتباه في انتمائه إلى تنظيم إرهابي وصادر في شأنه حكم يقضي بسجنه لمدة سنة.

كما تمكنت فرقة الأبحاث والتفتيش التابعة للحرس الوطني ببنقردان من إلقاء القبض على عنصرين تكفريين مفتش عنهما لفائدة المحكمة الإبتدائية بتونس1 بتهمة الانتماء إلى تنظيم إرهابي وصادرة في شأنهما أحكام تقضي بسجنهما الأول لمدّة 8 سنوات والثاني لمدة سنتين.



فيما تمكنت فرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني ببنعروس وفوشانة من إلقاء القبض على عنصرين تكفريين مفتش عنهما لفائدة المحكمة الإبتدائية بتونس1 بتهمة الانضمام إلى تنظيم إرهابي وصادرة في شأنهما أحكام تقضي بسجنهما الأول لمدّة عام ونصف والثاني لمدة عام واحد.