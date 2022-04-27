الخبراء الألمان يبدأون برمجة مصنع المنزلة لتدوير المخلفات الصلبة

كلف الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية ، اليوم الأربعاء الدكتور عبده محمدين مدير إدارة المخلفات الصلبة بالمحافظة ، باستقبال الخبراء الألمان لبرمجة ماكينات خطوط الفرز والفرم الأولى والثانوى بمصنع المنزلة والتشغيل التجريبى .
وأشار "مختار" إلى أنه جارى الانتهاء من برمجة كافة المعدات بالمصنع والتشغيل التجريبى بداية من اليوم وافتتاح المصنع للتشغيل الفعلى فى منتصف مايو القادم .
كما أشار محافظ الدقهلية إلى أن مصنع المنزلة تم تطويره على مساحة 12,5 فدان بطاقة استيعابية 640 طن يومى بتكلفة 163 مليون جنيه من الخطة الاستثمارية للمحافظة ، ويخدم عدد 6 مراكز وهم (المنزله والمطرية والجمالية وميت سلسيل والكردى ومنية النصر) .
وثمن الدكتور أيمن مختار الجهود المبذولة من طقم الإشراف بمديرية الإسكان ، وشركة الإنتاج الحربى ، المنفذة لمشروع تطوير مصنع المنزلة فى سرعة تنفيذ أعمال الإنشاءات الجارية للانتهاء من الأعمال وفقاً للبرنامج الزمنى ودخول المصنع حيز التشغيل للقضاء على المقالب الوسيطة .
ووجه محافظ الدقهلية الشكر والتقدير إلى اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية مثمنا دوره الرائد فى التعاون الكامل والمثمر من أجل تطوير منظومة المخلفات الصلبة بمحافظه الدقهلية .
جاء ذلك فى إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية بالإسراع فى تنفيذ منظومة إدارة المخلفات البلدية الصلبة الجديدة خلال 4 سنوات بمختلف المحافظات بشراكة استراتيجية مع وزارات الإنتاج الحربى والبيئة والتخطيط والمالية والهيئة العربية للتصنيع بما يساهم فى تحسين مستوى النظافة وتحقيق رضا المواطنين ، وتنفيذاً لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء ، وبالمتابعة المستمرة من اللواء محمود شعرواى وزير التنمية المحلية فى هذا الشأن .
الخبراء الالمان بمصنع المنزلة لتدوير القمامة
الخبراء الالمان يبرمجون مصنع المنزلة لتدوير القمامة
برمجة اجهزة مصنع المنزلة لتدوير القمامة
برمجة الآلات بمصنع المنزلة لتدوير القمامة
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