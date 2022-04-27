اليوم السابع
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الخارجية الروسية تعلن طرد 3 دبلوماسيين من سفارة النرويج

الأربعاء، 27 أبريل 2022 04:57 م
الخارجية الروسية تعلن طرد 3 دبلوماسيين من سفارة النرويج لافروف
كتب أحمد عرفة

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أعلنت وزارة الخارجية الروسية عن طرد 3 دبلوماسيين من سفارة النرويج، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

 

وفى وقت سابق قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، إنه لا يمكن لأحد أن يقوم بتعزيز أمنه على حساب أمن الآخرين.

 

 

وأشاد لافروف - خلال مؤتمر صحفى مع نظيره الإريتري عثمان صالح- بسعي الأمم المتحدة للعب دور بناء ومحايد فيما يتعلق بالملف الأوكراني، وفقا لما أوردته قناة "روسيا اليوم".. وأضاف: أن روسيا تبذل جهودا لحل الوضع الإنساني في أوكرانيا.

 

 

ومن جانبه، قال وزير خارجية إريتريا عثمان صالح، إن روسيا تلعب دورا إيجابيا في الشؤون الدولية.. لافتا إلى أن ما يحدث بأوكرانيا ناتج عن سياسة غير مسؤولة لبناء عالم أحادي القطب.

 

 

وتابع: أن الغرب يستخدم دولا مثل أوكرانيا لتحقيق مصالحه، وأن العقوبات المفروضة على روسيا على خلفية الوضع بأوكرانيا "غير مقبولة".

 

 


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