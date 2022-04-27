اليوم السابع
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الحكومة توافق على تنظيم بعض أحكام الشهر العقارى بالمجتمعات العمرانية الجديدة

الأربعاء، 27 أبريل 2022 02:48 م
الحكومة توافق على تنظيم بعض أحكام الشهر العقارى بالمجتمعات العمرانية الجديدة اجتماع الحكومة
كتبت هند مختار

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وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (27) لسنة 2018 فى شأن تنظيم بعض أحكام الشهر العقارى فى المجتمعات العمرانية الجديدة، وذلك فى إطار العمل على تبسيط الإجراءات الخاصة بشهر التصرفات العقارية، وإزالة أى عقبات من الممكن أن تواجه عمليات الشهر.
 
وألزم مشروع القانون المتصرف إليه من قبل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بتقديم طلب الشهر، وفقاً للقواعد والإجراءات المنصوص عليها فى المادة (4) من هذا القانون، خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية له، أو تاريخ التصرف اللاحق على العمل بالمادة (8) من هذا القانون.
 
وفى حالة عدم تقديم الطلب المشار إليه، أو تقديمه بعد الميعاد المذكور، أو عدم استكمال إجراءات الشهر، لسبب يرجع إلى المتصرف إليه، يكون لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على نفقة المتصرف إليه شهر التصرف، سواء كان صادراً منها مباشرة، أو من الغير.
 
وفى جميع الأحوال يكون لصاحب الشأن طلب شهر التصرف، وذلك كله وفقاً للضوابط المقررة باللائحة التنفيذية لهذا القانون.

الشهر العقارى

مجلس الوزراء

مصطفي مدبولى

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