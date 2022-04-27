الحكومة تمد إعفاء شركات الطيران الأجنبية من سداد مقابل الجُعل حتى 31 أكتوبر

كتبت هند مختار

وافق مجلس الوزراء على مد إعفاء شركات الطيران الأجنبية من سداد مقابل الجُعل حتى 31/10/2022، لجميع دول العالم تنشيطاً للحركة السياحية الوافدة لمطارات الجذب السياحى لجمهورية مصر العربية، والذى كان مقررا له الانتهاء فى 30/4/2022.