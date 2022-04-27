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الحكومة تصدر اللائحة التنفيذية لقانون الصكوك السيادية

الأربعاء، 27 أبريل 2022 02:50 م
الحكومة تصدر اللائحة التنفيذية لقانون الصكوك السيادية اجتماع الحكومة
كتبت هند مختار

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وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الصكوك السيادية الصادر بالقانون رقم 138 لسنة 2021، بعد الأخذ بملاحظات عدد من الوزارات.
 
ووافق مجلس الوزراء على استمرار نشاط شركة ترسانة السويس البحرية، إحدى الشركات التابعة لهيئة قناة السويس، فى ظل ما تحققه من تقدم فى الأداء.
 
ووافق مجلس الوزراء على توصيات اللجنة الرئيسية المنصوص عليها فى المادة 8 من قانون تنظيم بناء وترميم الكنائس، الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2016 بشأن توفيق أوضاع بعض الكنائس والمباني، والمنعقدة بتاريخ 20 أبريل 2022 لعدد 239 كنيسة ومبنى تابعاً، وبذلك يبلغ عدد الكنائس والمباني التي تمت الموافقة على توفيق أوضاعها منذ بدء عمل اللجنة، وحتى الآن 2401 كنيسة ومبنى تابعاً.

الصكوك السيادية

مجلس الوزراء

مصطفى مدبولى

اليوم السابع بلس

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