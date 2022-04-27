وذكرت قيادة الجيش اللبناني في بيان اليوم الأربعاء، أن دورية من مديرية المخابرات في منطقة وادي خالد بعكار شمالي لبنان حاولت القبض على أحد المطلوبين الذي يقوم بتهريب سلاح ومواد متفجرة لصالح تنظيم "داعش" الإرهابي، موضحة أنه أقدم أثناء محاولة ضبطه على محاولة دهس عناصر الدورية بسيارته بهدف الفرار.

وأشارت قيادة الجيش إلى أن عناصر المخابرات اضطرت إلى إطلاق النار باتجاهه ما أدى إلى مقتله.