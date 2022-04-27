ونقل التلفزيون السوري عن مصدر عسكري سوري، القول إنه "حوالي الساعة الثانية عشرة و41 دقيقة من فجر اليوم (الأربعاء) نفذ العدو الإسرائيلي عدوانا جويا برشقات من الصواريخ من اتجاه طبريا مستهدفا بعض النقاط في محيط دمشق".

وأضاف المصدر أن "وسائط دفاعنا الجوي تصدت لصواريخ العدوان الإسرائيلي وأسقطت بعضها وبعد تدقيق نتائج العدوان تبين مقتل 4 جنود وإصابة 3 آخرين ووقوع بعض الخسائر المادية".