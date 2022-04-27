التعليم تحدد مواعيد وطرق أداء امتحان المواد غير المضافة للمجموع بالثانوى

محمود طه حسين

حددت المديريات التعليمية مواعيد عقد امتحانات المواد غير المضافة للمجموع لاختبارات الفصل الدراسى الثانى لطلاب الصفين الأول والثانى الثانوى العام، موضحة أنه من المقرر أن تنطلق الاختبارات فى هذه المواد بداية من 7 مايو المقبل.



وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن طرق عقد امتحانات المواد غير الأساسية لطلاب الصف الأول والثاني الثانوي بالمدارس الرسمية والخاصة، تتولى المدرسة عقد امتحانات المواد غير الأساسية و المجالات والمستوى الرفيع بلجان مؤمنة ومراقبة على مستوى المدرسة وتُعقد الامتحانات تحت إشراف الإدارة التعليمية.

أما بالنسبة لطرق عقد امتحانات مواد الهوية القومية لطلاب المدارس الدولية، أوضحت الوزارة أنه تتولى المدرسة عقد امتحانات مواد الهوية القومية (اللغة العربية، الدراسات الاجتماعية، التربية الدينية، التربية الوطنية) لطلاب المدارس الدولية بالمدرسة ورقياً تحت إشراف الإدارة التعليمية وتعتمد نتائج الطلاب من الإدارة التعليمية.



كانت الوزارة حددت آلية عقد امتحانات المواد المضافة للمجموع الأساسية، حيث تُعقد الامتحانات بالمدارس بلجان مؤمنة ومراقبة وفق الجدول المرفق للعام الدراسي 2021/2022، يؤدى الطلاب الامتحان على فترتين في الفترة الأولى يكون الامتحان فيها ورقيا أسئلة مقاليه) وتمثل هذه الأسئلة نسبة (30%) من درجة الامتحان، أما الفترة الثانية يكون الامتحان فيها الكترونياً أسئلة اختيار من متعدد) من خلال المنصة الالكترونية، وتمثل نسبة الأسئلة فيها (70%) من درجة الامتحان ،وتتولى المدرسة تشكيل لجان لتقدير أوراق الإجابة الخاصة بالأسئلة المقالية، وتقوم المدرسة بإعلان النتيجة بعد ورود درجات الطلاب في الامتحانات التي تمت الكترونياً وتجميعها مع نتيجة امتحان الأسئلة المقالية ويتم ذلك من خلال تشكيل لجنة للنظام والمراقبة بالمدرسة مع ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للحفاظ على الصحة العامة للطلاب و المعلمين.





