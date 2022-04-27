التحفظ على مستلزمات تصنيع لحوم غير صالحة داخل مصنع بالإسكندرية

الإسكندرية أسماء على بدر

قررت نيابة الدخيلة بالإسكندرية، التحفظ علي 3 اكياس لحوم أجزاء خلفية، و 2 جردل ألوان صناعية عبوة الجردل 10 كجم داخل مصنع بدون ترخيص تستخدم لوضعها على منتجات اللحوم مجهوله المصدر وغير صالحة للاستخدام الآدمي، مما تسبب ضررا علي صحة المواطنين، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة وحجز المدير المسؤول علي ذمة التحقيقات بتهمة الغش التجاري.

تلقي اللواء محمود أبو عمره، مدير أمن الإسكندرية، إخطار من ضباط شرطة التموين والتجارة الداخلية، بورود معلومات سرية تفيد بقيام المدير المسؤول عن مصنع لحوم بدون ترخيص بمنطقة العجمي بدائرة قسم شرطة الدخيلة، لحيازته كميات من منتجات التصنيع مجهولة المصدر وغير صالحة للاستخدام.

تم مداهمة المصنع وألقى القبض علي المدير المسؤول، وبتفتيشه عثر علي 3 اكياس لحوم أجزاء خلفية، و 2 جردل ألوان صناعية عبوة الجردل 10 كجم لوضعها على اللحوم جميعهم مجهوله المصدر وغير صالحة للاستخدام الآدمى، مما تسبب ضررا على صحة المواطنين.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.