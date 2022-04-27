اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 27 أبريل 2022 12:10 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

التحفظ على مستلزمات تصنيع لحوم غير صالحة داخل مصنع بالإسكندرية

الأربعاء، 27 أبريل 2022 11:46 ص
التحفظ على مستلزمات تصنيع لحوم غير صالحة داخل مصنع بالإسكندرية لحوم - أرشيفية
الإسكندرية أسماء على بدر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قررت نيابة الدخيلة بالإسكندرية، التحفظ علي 3 اكياس لحوم أجزاء خلفية، و 2 جردل ألوان صناعية عبوة الجردل 10 كجم داخل مصنع بدون ترخيص تستخدم لوضعها على منتجات اللحوم مجهوله المصدر وغير صالحة للاستخدام الآدمي، مما تسبب ضررا علي صحة المواطنين، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة وحجز المدير المسؤول علي ذمة التحقيقات بتهمة الغش التجاري.
 
تلقي اللواء محمود أبو عمره، مدير أمن الإسكندرية، إخطار من ضباط شرطة التموين والتجارة الداخلية، بورود معلومات سرية تفيد بقيام المدير المسؤول عن مصنع لحوم بدون ترخيص بمنطقة العجمي بدائرة قسم شرطة الدخيلة، لحيازته كميات من منتجات التصنيع مجهولة المصدر وغير صالحة للاستخدام.
 
تم مداهمة المصنع وألقى القبض علي المدير المسؤول، وبتفتيشه عثر علي 3 اكياس لحوم أجزاء خلفية، و 2 جردل ألوان صناعية عبوة الجردل 10 كجم لوضعها على اللحوم جميعهم مجهوله المصدر وغير صالحة للاستخدام الآدمى، مما تسبب ضررا على صحة المواطنين.
 
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.
 
 
 

الاسكندريه

اخبار مصر

اخبار المحافظات

حمله تموين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

توريد أكثر من 1023 طن قمح بـ 21 موقعا فى كفر الشيخ

الأربعاء، 27 أبريل 2022 10:04 ص

الذهب الأصفر ببورسعيد.. توريد 186 طن قمح حتى الآن وتقديم كافة التيسيرات للمزارعين.. المساحة المزروعة بالقمح تصل لـ15 ألف فدان وتوفر 35 ألف طن قمح.. المحافظ: الفترة المقبلة ستشهد زيادة الكميات الموردة.. صور

الأربعاء، 27 أبريل 2022 07:00 ص

زراعة الوادى الجديد: توريد 40 ألف طن قمح للصوامع التخزينية بالمحافظة

الثلاثاء، 26 أبريل 2022 06:35 م

تموين بورسعيد: توريد 185 طن قمح للشون والصوامع الحكومية

الثلاثاء، 26 أبريل 2022 10:56 ص



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة