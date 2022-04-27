وقالت ساكي -حسبما أفادت قناة "الحرة" الأمريكية، اليوم الأربعاء، إن الولايات المتحدة تعمل حاليًا مع الحلفاء لحل هذه الأزمة بعدما هددت موسكو بقطع الغاز الطبيعي بدءًا من اليوم.

وأضافت أن "واشنطن طلبت من دول آسيا تزويد الدول الأوروبية بالغاز، ونسعى إلى التوصل معهم إلى اتفاق لحل أزمة الغاز الطبيعي في أوروبا".