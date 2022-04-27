الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 20 مواطنًا فلسطينيًا من الضفة الغربية وقطاع غزة

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اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، 20 مواطنًا فلسطينًا من الضفة الغربية وقطاع غزة.



وقالت مصادر أمينة فلسطينية إنه تم اعتقال ستة مواطنين من محافظة جنين الواقعة في شمال الضفة الغربية، فيما تم اعتقال أربعة آخرين، من ضمنهم الأسيران المحرران رياض أبو صفية ومحمد غيظان، من رام الله والبيرة بوسط الضفة.



ومن القدس، اعتقلت قوات الاحتلال الأسير المُحرر عصام جودت إسماعيل ريان (46عامًا)، من قرية بيت دقو شمال غرب المُحافظة.

ومن الخليل، جنوبًا، اعتقلت قوات الاحتلال ثلاثة من بينهم الأسير المحرر مصطفى جميل غنيمات من بلدة صوريف.

وقالت مصادر في قطاع غزة إن بحرية الاحتلال اعتقلت ستة صيادين من بحر رفح جنوب القطاع.