اليوم السابع
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الأربعاء، 27 أبريل 2022 03:55 م
أكرم القصاص
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الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 20 مواطنًا فلسطينيًا من الضفة الغربية وقطاع غزة

الأربعاء، 27 أبريل 2022 03:45 م
الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 20 مواطنًا فلسطينيًا من الضفة الغربية وقطاع غزة قوات الاحتلال الإسرائيلى - صورة أرشيفية
أ ش أ

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اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، 20 مواطنًا فلسطينًا من الضفة الغربية وقطاع غزة.


وقالت مصادر أمينة فلسطينية إنه تم اعتقال ستة مواطنين من محافظة جنين الواقعة في شمال الضفة الغربية، فيما تم اعتقال أربعة آخرين، من ضمنهم الأسيران المحرران رياض أبو صفية ومحمد غيظان، من رام الله والبيرة بوسط الضفة.


ومن القدس، اعتقلت قوات الاحتلال الأسير المُحرر عصام جودت إسماعيل ريان (46عامًا)، من قرية بيت دقو شمال غرب المُحافظة.

 

ومن الخليل، جنوبًا، اعتقلت قوات الاحتلال ثلاثة من بينهم الأسير المحرر مصطفى جميل غنيمات من بلدة صوريف.
وقالت مصادر في قطاع غزة إن بحرية الاحتلال اعتقلت ستة صيادين من بحر رفح جنوب القطاع.


الاحتلال الإسرائيلى

فلسطين

اعتقالات

الضفة الغربية

قطاع غزة

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