اليوم السابع
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الإسكندرية الأزهرية تعقد التصفيات النهائية لمسابقة المعلمة القدوة برياض الأطفال

الأربعاء، 27 أبريل 2022 02:20 م
الإسكندرية الأزهرية تعقد التصفيات النهائية لمسابقة المعلمة القدوة برياض الأطفال جانب من التكريم
الإسكندرية أسماء على بدر

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عقدت المنطقة الأزهرية بالإسكندرية اليوم الأربعاء، التصفيات النهائية لمسابقة المعلمة القدوة بمرحلة رياض الأطفال على مستوى معاهد الإسكندرية الأزهرية، والتي تهدف المسابقة لتفعيل دور المعلمة في إعلاء الوعي الغذائي وتفعيل التربية  الصحية لدى طفل الروضة والأسرة والمجتمع وما يربطهما بالوعي الديني، كما تهدف إلى تحفيز المعلمات المتميزات وتكريمهن، والمساهمة في إعداد كفاءات المستقبل في ميدان تعليم رياض الأطفال وترسيخ ثقافة التمييز والابتكار لدى المعلمات.
 
وأقيمت التصفيات تحت إشراف لجنة تكونت من سلامة سليمان القط مدير التعليم الإعدادي، و فاتن عطية موجه عام رياض الأطفال، وسمير عمر مدير إدارة التوجيه الفني، وسارة محمود عضو فني بإدارة رياض الأطفال، وبحضور عصام آدم مدير الكمبيوتر التعليمي، وعادل حجر عضو إدارة الأمن.
 
وفاز في التصفيات النهائية المعلمات:
 
شيماء أحمد عبدالرحمن من معهد الإمام الشافعي بالمركز الأول، وآلاء ممدوح عبدالحليم من معهد برج العرب بالمركز الثاني، وسيتم تصعيد صاحبة المركز الأول للمشاركة في التصفيات النهائية على مستوى الجمهورية بقطاع المعاهد الأزهرية. 
 
وقد كرم الشيخ خميس محمد، وعلاء العريان المعلمات المشاركات في التصفيات النهائية؛ تقديرًا لجهودهن، بحضور سلامة سليمان القط مدير التعليم الإعدادي، وفاتن عطية موجه عام رياض الأطفال، و مجدي عزام سكرتير المنطقة، و سارة محمود عضو فني بإدارة رياض الأطفال.
 

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