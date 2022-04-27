اليوم السابع
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الأربعاء، 27 أبريل 2022 11:54 ص
أكرم القصاص
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الإحصاء: 57.8٪ من إصابات العمل فى نشاط الصناعات التحويلية بالنصف الأول من 2021

الأربعاء، 27 أبريل 2022 11:42 ص
الإحصاء: 57.8٪ من إصابات العمل فى نشاط الصناعات التحويلية بالنصف الأول من 2021 جهاز الإحصاء
كتب مدحت عادل

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أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم  الاربعاء بياناً صحفياً بمنـاسـبة اليوم العـالـمي للسلامة والصحة في مكان العمل  الذي يحتفل به يوم 28 ابريل من كل عام، وهو اليوم الذي ربطته الحركة النقابية في العالم بذكري ضحايا الحوادث والأمراض المهنية ، الذي أقـرته مــنظمة العمــل الدوليـة اعتبارا من عام 2003  تخـليـداً لـذكـــري العـامـلين الذيـن فقدوا حياتهم جراء  الحـوادث والذين أصيبوا إصابات مهنيه ، وذلك تـأكيـــداً علي أهميـة اتخاذ الإجـراءات اللازمة للوقاية  من الحوادث والإصــابات والأمـراض المهنيـــ                                                                                              
 
ومن أهم المؤشرات الإحصائية بلغ إجمالي عدد حالات إصابات العمل  6015 حالة إصابة  للنصف الأول من عام 2021، وبلغ  عدد حالات إصابات العمل بالقطاع الحكومى  913  حالة  إصابة  بنسبة  15.2% . 
 
بلغ عدد حـالات إصـــابــات الـعمـــل بالـقطــاع العام/  الأعمال العـام  1932 حالة إصابة  بنسبة 32.1%، و بلغ  عدد حـالات إصـــابـات العمـــل بالقطــاع الخاص (50 عامل فأكثر) 2988 حالة إصابة بنسبة  49.7% .  
 
بلغ عدد حـالات إصـــابـات العمـــل بالقطــاع  الإستثمار ي  182 حالة إصابة  بنسبة   3.0  %، و بلغ إجمالي عدد حالات إصابات العمل للذكور  5387 حالة بنسبة  89.6% مقابل 628  حالة  للإناث بنسبة  10.4٪  من إجمالي عدد حالات الإصابة للنصف الأول من عام 2021. 
 
واستحوذ نشاط الصناعات التحويلية على النسبة الأكبر من  عدد حالات إصابات العمل حيث بلغت نسبته 57.8٪ ،  يليه نشاط الكهرباء والمياه بنسبة 7.6٪ من إجمالي عدد حالات الإصابة  للنصف الأول من عام 2021   . 
 
و بـلغـت أعلي نسبة لحـالات إصابات العمل في مهنه الفنيون ومساعدو الأخصائيين   33.2٪   يليها مهنة  عمال المهن العادية  بنسبة 20.2 ٪  من إجمالي عدد حالات الإصابة  للنصف الأول من عام 2021، وبلغت أعلي نسبة لحالات إصابات العمل في ( سقوط الأشخاص ) 30.5 % ، يليها ( الخطأ أو التصادم بأشياء ) بنسبة 24.3 % من إجمالي عدد حالات الإصابة  للنصف الأول من عام 2021  . 
 
بلغ نسب حالات الشفاء بدون عجز  78.2% من إجمالي عدد حالات الإصابة، و بلغ نسب حالات تحت العلاج 18.8%  
من إجمالي عدد حالات الإصابة. 
 
وبلغ نسب حالات شفاء بعجز  1.6  % من إجمالي عدد حالات الإصابة و بلغ نسب حالات   الوفاة  1.4% من  إجمالي  عدد حالات الإصابة    .

الاحصاء

جهاز الاحصاء

اليوم العالمى للسلامة والصحة

الصناعات التحويلية

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