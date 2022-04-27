الإحصاء: 57.8٪ من إصابات العمل فى نشاط الصناعات التحويلية بالنصف الأول من 2021

كتب مدحت عادل

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الاربعاء بياناً صحفياً بمنـاسـبة اليوم العـالـمي للسلامة والصحة في مكان العمل الذي يحتفل به يوم 28 ابريل من كل عام، وهو اليوم الذي ربطته الحركة النقابية في العالم بذكري ضحايا الحوادث والأمراض المهنية ، الذي أقـرته مــنظمة العمــل الدوليـة اعتبارا من عام 2003 تخـليـداً لـذكـــري العـامـلين الذيـن فقدوا حياتهم جراء الحـوادث والذين أصيبوا إصابات مهنيه ، وذلك تـأكيـــداً علي أهميـة اتخاذ الإجـراءات اللازمة للوقاية من الحوادث والإصــابات والأمـراض المهنيـــ

ومن أهم المؤشرات الإحصائية بلغ إجمالي عدد حالات إصابات العمل 6015 حالة إصابة للنصف الأول من عام 2021، وبلغ عدد حالات إصابات العمل بالقطاع الحكومى 913 حالة إصابة بنسبة 15.2% .

بلغ عدد حـالات إصـــابــات الـعمـــل بالـقطــاع العام/ الأعمال العـام 1932 حالة إصابة بنسبة 32.1%، و بلغ عدد حـالات إصـــابـات العمـــل بالقطــاع الخاص (50 عامل فأكثر) 2988 حالة إصابة بنسبة 49.7% .

بلغ عدد حـالات إصـــابـات العمـــل بالقطــاع الإستثمار ي 182 حالة إصابة بنسبة 3.0 %، و بلغ إجمالي عدد حالات إصابات العمل للذكور 5387 حالة بنسبة 89.6% مقابل 628 حالة للإناث بنسبة 10.4٪ من إجمالي عدد حالات الإصابة للنصف الأول من عام 2021.

واستحوذ نشاط الصناعات التحويلية على النسبة الأكبر من عدد حالات إصابات العمل حيث بلغت نسبته 57.8٪ ، يليه نشاط الكهرباء والمياه بنسبة 7.6٪ من إجمالي عدد حالات الإصابة للنصف الأول من عام 2021 .

و بـلغـت أعلي نسبة لحـالات إصابات العمل في مهنه الفنيون ومساعدو الأخصائيين 33.2٪ يليها مهنة عمال المهن العادية بنسبة 20.2 ٪ من إجمالي عدد حالات الإصابة للنصف الأول من عام 2021، وبلغت أعلي نسبة لحالات إصابات العمل في ( سقوط الأشخاص ) 30.5 % ، يليها ( الخطأ أو التصادم بأشياء ) بنسبة 24.3 % من إجمالي عدد حالات الإصابة للنصف الأول من عام 2021 .

بلغ نسب حالات الشفاء بدون عجز 78.2% من إجمالي عدد حالات الإصابة، و بلغ نسب حالات تحت العلاج 18.8%

من إجمالي عدد حالات الإصابة.

وبلغ نسب حالات شفاء بعجز 1.6 % من إجمالي عدد حالات الإصابة و بلغ نسب حالات الوفاة 1.4% من إجمالي عدد حالات الإصابة .