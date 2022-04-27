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الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة يصل أوكرانيا بعد زيارة إلى روسيا

الأربعاء، 27 أبريل 2022 06:00 م
الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة يصل أوكرانيا بعد زيارة إلى روسيا جوتيريش
كتب أحمد عرفة

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أعلن الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش وصوله إلى أوكرانيا بعد زيارة إلى روسيا، وقال الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة: سنواصل تأمين إجلاء المدنيين من مناطق الصراع في أوكرانيا، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وأضاف الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة، أنه كلما انتهت هذه الحرب مبكرا كلما كان أفضل لأوكرانيا وروسيا والعالم.

وفى وقت سابق قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، إنه لا يمكن لأحد أن يقوم بتعزيز أمنه على حساب أمن الآخرين.

وأشاد لافروف - خلال مؤتمر صحفى مع نظيره الإريتري عثمان صالح- بسعي الأمم المتحدة للعب دور بناء ومحايد فيما يتعلق بالملف الأوكراني، وفقا لما أوردته قناة "روسيا اليوم".. وأضاف: أن روسيا تبذل جهودا لحل الوضع الإنساني في أوكرانيا.

ومن جانبه، قال وزير خارجية إريتريا عثمان صالح، إن روسيا تلعب دورا إيجابيا في الشؤون الدولية، لافتا إلى أن ما يحدث بأوكرانيا ناتج عن سياسة غير مسؤولة لبناء عالم أحادي القطب.

وتابع: أن الغرب يستخدم دولا مثل أوكرانيا لتحقيق مصالحه، وأن العقوبات المفروضة على روسيا على خلفية الوضع بأوكرانيا "غير مقبولة".


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