الأمن العراقى يلقى القبض على أحد عناصر داعش الإرهابى بديالى

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أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقي، القبض على الإرهابي المكني "أبو حاتم" مسؤول أحد المفارز العسكرية وأوكار تنظيم "داعش" الإرهابي بما يسمى قاطع ديالى.

وقالت الخلية -في بيان أوردته قناة السومرية نيوز- إنه وفقًا لمعلومات استخباراتية دقيقة ومتابعة استمرت عدة أيام، تمكنت قوات الأمن من إلقاء القبض على أحد الإرهابيين البارزين و المكني (أبو حاتم) والمطلوب وفق أحكام المادة (4/إرهاب)، لانتمائه لعصابات داعش الإرهابي لعملة ضمن ما يسمى مسؤول مفرزة عسكرية ومسؤول أوكار "داعش" قاطع ديالى.

وأوضحت الخلية أنه تمت عملية إلقاء القبض بعد تشكيل فريق عمل مختص والقبض عليه في منطقة الدورة ضمن محافظة بغداد.